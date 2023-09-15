После получения ожогов ребенком при катании на квадроцикле возбуждено дело

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется уголовно дело по факту получения ожогов малолетней во время поездки на квадроцикле. Как сообщает сайт управления, оно возбуждено по указанию руководителя СУ Дениса Головкина по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, 2 сентября 2023 года в больницу за медицинской помощью обратились родители 9-летней девочки, которая получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле, организованной предпринимателем. «Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,— говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что ребенок принимал участие в экскурсии на квадроциклах, которую организовала компания «Квадромонстры». Девочка получила ожоги третьей степени от антифриза, который вылился из квадроцикла.