Членам СПЧ при главе Башкирии разрешили быть депутатами

В Башкирии члены Совета по правам человека при главе региона смогут одновременно быть депутатами Курултая. Соответствующие изменения в положении о совете внесены указом главы республики Радием Хабировым.

Документом изменен порядок формирования СПЧ. В его новой редакции отсутствует запрет на вхождение в совет для членов органов законодательной власти.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», председатель СПЧ Зульфия Гайсина, ее заместитель Флюр Нурлыгаянов и члена совета Ильдар Исангулов победили на выборах депутатов Курултая республики.

Наталья Балыкова

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