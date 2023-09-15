Глава Чувашии объяснил передвижение по трассе с двукратным превышением скорости

Пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева распространила комментарий по поводу попавших в СМИ материалов видеофиксации ГИБДД. Согласно им, Hyundai Palisade с номером «А001АА 21» передвигался со скоростью 189 км/ч при разрешенной скорости 90 км/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash

Пресс-служба подтвердила, что на снимках, сделанных 8 сентября в 5:21, зафиксирован автомобиль, в котором находился Олег Николаев. «Глава Чувашской Республики передвигался по трассе согласно своему рабочему графику в служебных целях»,— говорится в сообщении.

В нем отмечается, что его поездка на такой скорости не представляла опасности для других участников дорожного движения, поскольку «в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации машине Главы Чувашской Республики обеспечивается движение в сопровождении машины ГИБДД МВД России с использованием звуковых и световых сигналов».

В пресс-службе называют это нормой, которая «распространяется на всех глав субъектов Российской Федерации».

Согласно кадрам, которые первым опубликовал Telegram-канал Mash, автомобиль господина Николаева превысил дозволенный скоростной режим, двигаясь по автодороге «Сура» в строну трассы М-7 в Красночетайском районе Чувашии. По данным Mash, в результате этой поездки владельцу транспортного средства выписали пять штрафов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"