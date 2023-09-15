Развитие туризма в Челябинской области обсудили на Совете ЮУТПП

Одним из стратегических приоритетов развития Челябинской области является повышение конкурентоспособности туристической отрасли. Теме туризма и индустрии гостеприимства было посвящено и выездное заседание Совета региональной торгово-промышленной палаты. Оно прошло на площадке курорта «Увильды» - действительного члена ЮУТПП.



Фото: пресс-служба Союза «Южно-Уральская ТПП»

По итогам прошлого года Челябинская область укрепила свои позиции в Национальном туристическом рейтинге, заняв в нем 13-е место. Это – лучший результат среди регионов УрФО. Об этом участникам Совета доложил заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Южный Урал обладает мощным туристическим потенциалом. Проблема – в наличии современной инфраструктуры, которой недостаточно для его раскрытия. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Челябинской области выделено серьезное федеральное финансирование, оно направляется на реализацию инфраструктурных проектов. Цифры, основные направления деятельности и перспективы Александр Богашов озвучил предпринимательскому сообществу.

Впервые в заседании Совета участие приняли представители АНО «Центр проектного развития». Этот центр, созданный полтора года назад, стал ядром для всех заинтересованных в развитии туристической отрасли структур. Он синхронизирует развитие туризма и занимается разработкой стратегических документов, которые позволяют региону включиться в профильный национальный проект.

«Главной целью для нас сегодня является рост туристических поездок и доля туристов в валовом региональном продукте. Мы сталкиваемся с ключевыми проблемами ограничения географии путешествий по стране, низкой частоты туристических поездок, высокой доли непутешествующих россиян, в том числе в нашем регионе, а также узкого туристическое предложение. Сейчас мы наблюдаем устойчивый тренд на снижение продолжительности поездок – с полноценного отпуска до 2-3 дней, так называемого «тура выходного дня». Наша задача – сделать условия для этого отдыха более доступными, чтобы люди с менее высокими доходами могли себе это позволить», - продолжил тему руководитель Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников.

Активно поддерживает курс на повышение роли туриндустрии в структуре российской экономики Торгово-промышленная палата России. Формирование благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере туристской, рекреационной и гостиничной деятельности она рассматривает как одно из приоритетных направлений в своей работе.

«Достаточно сказать, что этой теме было посвящено расширенное заседание правления ТПП РФ, которое в прошлом году прошло по инициативе президента Сергея Катырина, где мы не только отчитывались, но и определяли перспективы для развития», - добавил председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, диверсификация системы ТПП как по территориям, так и по предпринимательским объединениям, впечатляет и дает основу для продвижения региональных продуктов, обмена опытом, повышения квалификации и подготовки кадров.

Первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов отметил, что эффективное решение задач по развитию туристической отрасли обеспечивают сама структура и профессиональный кадровый состав бизнес-объединения. Это: защита интересов организаций туриндустрии, внешнеэкономические связи, экологическая отчетность, оценка условий труда, регистрация товарных знаков, оценка объектов и подготовка кадров.

Самым показательным примером фактического нахождения ЮУТПП в числе субъектов инфраструктуры развития туристической отрасти является присутствие в своей структуре «Южно-Уральского Центра сертификации средств размещения», который присваивает звездную категорию отелям, хостелам, базам отдыха и т.д. С 2018 года Центр успешно классифицировал более 100 гостиниц, баз отдыха, санаториев, мотелей и хостелов Челябинской области и других регионов страны.

Успешным опытом реализации проектов промышленного, индустриального и экологического туризма поделились с членами Совета представители целого ряда южноуральских предприятий.

В рамках заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Центром проектного развития» и Союзом «Южно-Уральская ТПП».

Президент ЮУТПП Федор Дегтярев поздравил с вручением высокой региональной награды вице-президента, генерального директора Челябинского регионального Агентства экономической безопасности и управления рисками Сергея Ульяновского, а также вручил Благодарственные письма члену Совета ЮУТПП, руководителю обособленного подразделения АО Группа Синара в Челябинске Илье Таболину и председателю комитета ЮУТПП по развитию предпринимательства, работе с предприятиями МСП, руководителю проектного офиса по улучшению делового климата Минэкономразвития Челябинской области Наталье Огарковой.

Экскурсию по объектам принимающей площадки – Многопрофильному центру медицины и реабилитации «Курорт Увильды» - провел генеральный директор Александр Майер.

Пресс-служба Союза «Южно-Уральская ТПП»