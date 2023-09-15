Смольный планирует потратить до 10 млрд на развитие новых площадок ОЭЗ в 2024 году

Смольный планирует потратить на создание новых площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» до 10 млрд рублей. Работы по их проектированию начнутся в 2024 году, пишет «Деловой Петербург».

Третья площадка ОЭЗ площадью 24 га может появиться в промышленной зоне на Парнасе. Ранее в Смольном анонсировали подготовку необходимых документов для ее запуска. Якорным резидентом площадки станет станкостроительный завод «Форт», который построит Балтийская промышленная компания.

Четвертую площадку ОЭЗ планируют разместить на неиспользуемых участках (164 га) территории бывшего завода Toyota в Шушарах.

По данным «ДП», промышленный блок городской администрации уже запросил выделить в рамках Адресной инвестиционной программы 7 млрд рублей, которые направят на развитие новых площадок особой экономической зоны в 2024 году.

На сегодняшний день в ОЭЗ на территории Санкт-Петербурга («Новоорловская» и «Нойдорф») работают более 70 резидентов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за полгода инвестиции от резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» составили 7,4 млрд рублей.

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