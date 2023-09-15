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Коммерсантъ FM
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Турция отрицает приостановку переговоров с Россией по созданию газового хаба

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что переговоры по созданию в республике газового хаба продолжаются. По его словам, была небольшая пауза из-за разрушительного землетрясения, но сейчас Россия и Турция продолжают переговоры.

«С тех пор как они предложили нам эту газовую торговую платформу, произошло землетрясение, а также прошли выборы. Так что это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведем переговоры. Если мы хотим получить больше газа, если мы хотим привлечь больше игроков в игру, то, возможно, новая биржа может быть более значимой. Мы не против создания дополнительной площадки для торговли газом. Но если у нас сейчас есть работающая газовая торговая площадка, то нам не нужно ждать еще год, чтобы начать эту торговую операцию»,— сообщил министр на брифинге в Анкаре, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.

Газовый хаб предложил создать президент России Владимир Путин в октябре 2022 года. Землетрясение, которое упомянул господин Байрактар, произошло 6 февраля 2023 года. В результате катастрофы на востоке Турции погибло свыше 50 тыс. человек. Еще 8 тыс. погибло в Сирии. Выборы президента Турции прошли в мае. На них во втором туре победил Реджеп Тайип Эрдоган.

Вчера, 14 сентября, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено. По информации агентства, причиной стал спор о том, кто именно должен управлять объектом.

Тему газа президенты России и Турции обсуждали во время встречи в Сочи 4 сентября. Владимир Путин на них заявил, что экспорт российского газа в Турцию за восемь месяцев превысил 10 млрд куб. м. В прошлом году поставки за аналогичный период достигали 21,5 млрд куб. м газа. Такого низкого уровня поставок в Турцию не наблюдалось с 2019 года. На следующий день после переговоров Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ставит целью «превратить Турцию в центр региона, а затем и мировой энергетики». Для этого он хочет создать газовый центр по аналогии с теми, которые есть в Лондоне и Гамбурге.

Подробности — в материале «Ъ» «Сокращение поставлено на "Поток"».

Михаил Беляев

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