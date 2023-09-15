«Зенит» повысил запас прочности

Вчера в российском футболе закрылось трансферное окно. Теперь клубы вплоть до Нового года не могут приобретать игроков. «Зенит» провел селекционную кампанию среднего масштаба, приобретя шестерых игроков на разные позиции. Среди них нет звезд, но команде, из которой ушли ведущие футболисты, нужно было усилить состав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» начал этот сезон, потеряв двух ключевых игроков: Малкома и Далера Кузяева. Первый был продан в клуб «Аль Хиляль» из Саудовской Аравии за рекордные €60 млн. Бразилец очень сильно провел за «Зенит» минувший сезон, став лучшим бомбардиром Российский премьер-лиги (РПЛ) с 23 мячами. Его продали на пике формы — это успех менеджеров «Зенита». Далер Кузяев осуществил свою мечту уехать в зарубежный чемпионат. И заключил контракт с французским клубом «Гавр», вернувшимся спустя много лет в высшую лигу Франции. И, кстати, сейчас там на хорошем счету — забил уже два гола в четырех матчах за новую команду.

Многие готовились к тому, что клуб из Петербурга покинет еще один бразилец — Вендел. Он долго не возвращался из отпуска, его агенты вели переговоры с другими клубами. Но продать Вендела с выгодой для «Зенита» не удалось, и он остался в команде, во всяком случае до зимы. Сейчас выглядит лучшим на поле.

«Зенит», что интересно, приобретал игроков не на те позиции, на которых играли ушедшие. Игрока такого класса, как Малком, в принципе заменить трудно. Кузяева проще, но не все способны проводить на поле такую работу, какую проводил он. Активная ротация коснулась, например, вратарской линии. Даниила Одоевского, молодого голкипера, только подписавшего с клубом новый контракт, отдали в аренду в астраханский «Волгарь», который выступает в Первой лиге. Примерно в то же время в «Зенит» вернулся вратарь Никита Гойло — воспитанник петербургского футбола, игравший последние сезоны за «Пари НН». Но его в итоге отдали в аренду в клуб «Сочи». А оттуда в «Зенит» пришел вратарь Денис Адамов. Он конкурирует за пост номер один с Михаилом Кержаковым и Александром Васютиным.

Линия защиты тоже не осталась без укрепления. Причем были совершены трансферы, которые горячо обсуждала футбольная общественность. У сербской «Црвены Звезды» был приобретен центральный защитник Страхиня Эракович за €8 млн. До подписания контракта с «Зенитом» Эракович вел переговоры с московским «Спартаком», принципиальным соперником петербуржцев. Но в итоге игрока подписал именно «Зенит», воспользовавшись тем, что у него с «Црвеной Звездой» — договор о сотрудничестве. «Спартак» и его болельщики восприняли переход Эраковича как предательство.

Похожая история была с бразильским защитником Марио Фернандесом. Он на протяжении десяти лет играл в ЦСКА, стал там легендой. Потом уехал в Бразилию, где у него не задалось. Минувшим летом армейский клуб пытался выкупить Фернандеса у бразильского клуба «Интернасьонал», пользуясь в том числе дружескими отношениями с игроком. Но «Зенит» сделал «контрпредложение», как говорил герой рассказа О’Генри, и Марио, говоривший, что для него в России существует только ЦСКА, подписал контракт с «Зенитом». Не все понимали, зачем сине-бело-голубым 32-летний игрок, но Сергей Семак, главный тренер «Зенита», нашел ему место на поле и ставит всем в пример за профессионализм.

Такой же «скандальный» трансфер вышел у «Зенита» на днях, когда он приобрел у московского «Локомотива» французского форварда Вильсона Изидора. Тот в конце лета в прямом смысле слова сбежал из «Локомотива», не поставив в известность руководителей клуба. Пытался трудоустроиться в Европе. Но с «Локомотивом» покупатели договориться не сумели. Казалось, Изидор не хочет играть не столько в «Локо», сколько в России, которая, как известно, отлучена от международных соревнований. Но как только французу поступило предложение от «Зенита», он, недолго думая, пополнил ряды петербургского клуба. Изидор перешел в «Зенит» до конца сезона на правах аренды, которая обошлась сине-бело-голубым в €1,35 млн. По ее истечении «Зенит» должен выкупить футболиста за оговоренную сумму (порядка €4 млн).

Кроме того, в «Зенит» этим летом перебрались бразильский полузащитник Ду Кейрос из «Коринтианса», согласно договору, заключенному между клубами ранее, а также молодой полузащитник из «Крыльев Советов» Александр Коваленко. Оба они, как и вратарь Адамов, пока с трудом находят место на поле. Впрочем, длинная скамейка «Зенита», состоящая из игроков, которые редко играют в чемпионате и чаще в Кубке России,— привычное дело. Сергей Семак любит, чтобы у команды был запас прочности.

Кирилл Легков