Финляндия ввела в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с Россией

Вблизи населенного пункта Пелкола в финском городе Иматра введен в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с Россией. Как сообщило финское издание Yle, к патрулированию территории приступила юго-восточная погранслужба страны.

В погранслужбе сообщили изданию, что система наблюдения вдоль ограждения готова к использованию, однако «придется внести небольшие доработки». Участок заграждения протяженностью 3 км должны протестировать, в то время как строительство остальной части забора продолжится. Забор представляет собой железное решетчатое полотно, закрытое сверху колючей проволокой.

К строительству тестового участка приступили в феврале. Забор должен быть оснащен ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на некоторых наиболее важных участках. Рядом с ограждением построена дорога для пограничных патрулей и ремонтных работ.

Вдоль восточной границы планируется построить заграждения совокупной протяженностью около 200 км, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы. Подготовительные работы начнутся осенью, само строительство — зимой. Власти Финляндии приступили к обсуждению забора на границе после начала спецоперации на Украине.

200 км — это около 15% от всей длины финско-российской границы, составляющей почти 1,3 тыс. км. По оценкам финских властей, строительство всего забора займет три-четыре года и обойдется в сотни миллионов евро.

Лусине Баласян