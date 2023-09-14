Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финляндия ввела в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с Россией

Вблизи населенного пункта Пелкола в финском городе Иматра введен в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с Россией. Как сообщило финское издание Yle, к патрулированию территории приступила юго-восточная погранслужба страны.

В погранслужбе сообщили изданию, что система наблюдения вдоль ограждения готова к использованию, однако «придется внести небольшие доработки». Участок заграждения протяженностью 3 км должны протестировать, в то время как строительство остальной части забора продолжится. Забор представляет собой железное решетчатое полотно, закрытое сверху колючей проволокой.

К строительству тестового участка приступили в феврале. Забор должен быть оснащен ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на некоторых наиболее важных участках. Рядом с ограждением построена дорога для пограничных патрулей и ремонтных работ.

Вдоль восточной границы планируется построить заграждения совокупной протяженностью около 200 км, чтобы препятствовать незаконному пересечению границы. Подготовительные работы начнутся осенью, само строительство — зимой. Власти Финляндии приступили к обсуждению забора на границе после начала спецоперации на Украине.

200 км — это около 15% от всей длины финско-российской границы, составляющей почти 1,3 тыс. км. По оценкам финских властей, строительство всего забора займет три-четыре года и обойдется в сотни миллионов евро.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...