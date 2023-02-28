Финляндия начала строить забор на границе с Россией

В районе пограничного перехода Иматра-Светогорск на финско-российской границе началось строительство ограждения с финской стороны. Работы планируется завершить к концу июня, сообщает финское издание Yle.

По информации издания, работы начались с выкорчевки деревьев в районе Иматры. В ближайшее время планируется построить трехкилометровый тестовый участок. В марте начнется прокладка дороги и возведение забора, а также создание системы технического контроля.

Забор высотой три метра с колючей проволокой, как ожидается, будет оснащен ночным режимом видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на некоторых наиболее важных участках. Рядом с ограждением будет построена дорога для пограничных патрулей и ремонтных работ.

Вдоль восточной границы возведут около 200 км заграждений. Это около 15% от всей длины финляндско-российской границы, составляющей почти 1,3 тыс. км. По оценкам финских властей, строительство всего забора займет три-четыре года. Оно обойдется в сотни миллионов евро.

В ноябре 2022 года пограничная служба Финляндии сообщала, что на восточной границе необходимо построить забор длиной 130-260 км, чтобы предотвратить массовую нелегальную иммиграцию. Власти Финляндии обсуждали возведение забора на границе после начала спецоперации на Украине. Правительство предлагало выделить на его строительство €139 млн.

Лусине Баласян