ГК «Алькор» швартуется на Острове фортов

КГИОП Санкт-Петербурга одобрил эскизные проекты двух малоэтажных кварталов ГК «Алькор» (входит в группу «Главстрой Санкт-Петербург») на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» общей площадью около 200 тыс. кв. м. Как сообщила пресс-служба компании, девелопер планирует начать строительство в 2024 году, а закончить — в 2026-м. Новостройки в Кронштадте — редкое явление, говорят консультанты по недвижимости, прогнозируя, что жилье в данной локации будет интересно узкой аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Появление новостройки в Кронштадте — редкое событие, происходящее фактически раз в пять лет

Фото: Katernaww / wikimedia.org Появление новостройки в Кронштадте — редкое событие, происходящее фактически раз в пять лет

Фото: Katernaww / wikimedia.org

Первый малоэтажный квартал площадью 142,8 тыс. кв. м будет возведен на участке 12,1 га на Цитадельской дороге в северной части кластера «Остров фортов». В его состав войдут пять четырехэтажных корпусов на 1060 квартир и торгово-пешеходные променады с коммерческой инфраструктурой. Также предполагается строительство детского сада на 150 мест с бассейном, кабинета врачей общей практики, рассчитанного на прием 80 пациентов в сутки.

В северо-западной части музейно-рекреационного комплекса на берегу Финского залива будет построен второй малоэтажный жилой квартал площадью 57,5 тыс. кв. м. Земельный участок под застройку расположен на Цитадельском шоссе и занимает площадь 3,4 га. Второй квартал рассчитан на трех-четырехэтажную высотность домов и будет включать три корпуса на 375 квартир, а также встроенный детский сад на 50 мест. На территории всего ЖК также будет организовано 910 машиномест в подземных отапливаемых паркингах: на 620 мест — в квартале на Цитадельском шоссе и на 290 — в видовом квартале на берегу Финского залива. Рядом с домами девелопер обещает предусмотреть 239 стояночных мест.

Сроки начала строительства не уточняются. «В настоящее время "ГК Алькор" согласовывает архитектурно-градостроительные облики жилых кварталов в КГА, каждый — по отдельности. Следующий шаг — получение разрешений на строительство, также по каждому кварталу отдельно. Строительство объектов начнется после получения всей разрешительной документации»,— рассказала «Ъ-СПб» пресс-служба компании. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Проект «Остров фортов» реализуется с 2019 года. В августе 2020 года был открыт музейно-исторический парк «Остров фортов» площадью более 10 га — самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту, через год открылась вторая очередь кластера. В прошлом году на полях ПМЭФ-2022 было подписано соглашение о реализации инвестиционных проектов на территории музейно-рекреационного комплекса между АНО «Остров фортов» и ГК «Алькор».

По словам аналитиков Nikoliers, появление новостройки в Кронштадте — редкое событие, происходящее фактически раз в пять лет. Последние объекты были построены в 2015-м и в 2020 году. Также за десятилетие было реализовано несколько проектов реконструкции. Сейчас в продаже квартир от застройщиков нет.

По данным NF Group, по итогам первого полугодия 2023 года средневзвешенная цена в существующих проектах Кронштадтского района была зафиксирована на уровне 177 тыс. рублей за «квадрат», за год показатель увеличился на 14%.

Новый проект расположен в локации, которая, без сомнения, имеет живописные видовые характеристики, однако сложности с транспортной доступностью Кронштадта могут стать препятствиями для гладкой реализации объекта на рынке, предупреждает Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers.

Для успешной реализации проектов в новых отдаленных локациях девелоперу необходимо подготовить территорию к полному автономному проживанию, то есть закладывать в свою финансовую модель строительство социальной, деловой и коммерческой инфраструктуры. Второй вариант — создавать в такой локации проект с характеристиками загородного жилья, которое не будет для покупателей основным местом жительства, считает госпожа Конвей.

Александра Тен