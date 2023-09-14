Леонид Слуцкий ответил за дебила

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по делу бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, допустившего неэтичные высказывания в программе, которая выходит на одном из YouTube-каналов. Ему выписали штраф на 100 тыс. руб. и условно в течение одного года запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий в 2020 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Леонид Слуцкий в 2020 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Комитет по этике РФС объявил свое решение по делу Леонида Слуцкого — российского футбольного тренера, известного по своей работе в сборной России, ЦСКА, с которым он трижды выигрывал золотые медали чемпионата России, а также в нескольких других клубах. История эта началась 12 августа, когда после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче четвертого круга чемпионата России нападающий «Локомотива» Артем Дзюба грубо ответил на вопрос репортера Виталия Бородина, пообещав засунуть ему «телефон в одно место», если тот к нему еще раз подойдет.

Через несколько дней контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал Дзюбу условной дисквалификацией на два матча и штрафом в сумме 50 тыс. руб., однако еще до этого 52-летний Леонид Слуцкий, комментируя данный эпизод на YouTube-канале «Коммент.Шоу», оскорбил репортера, назвав его 19-летним дебилом.

В результате дело перешло в юрисдикцию комитета по этике, который наказал Леонида Слуцкого даже более серьезно, чем КДК господина Дзюбу,— штрафом на 100 тыс. руб. и условным запретом осуществления любой футбольной деятельности в течение одного года.

«Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого в выпуске "Коммент.Шоу" от 14 августа не соответствует требованиям ст. 8 регламента РФС по этике ("Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС, и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время")»,— прокомментировал данное решение председатель комитета РФС по этике Андрей Стукалов, напомнивший, что ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента.

Напомним, что последним клубом, который тренировал Леонид Слуцкий, был «Рубин», выбывший на финише позапрошлого сезона из Российской премьер-лиги. Распрощавшись с казанской командой в ноябре 2022 года, тренер через полтора месяца стал участвовать в программе «На футболе», которая выходит на «Первом канале».

Евгений Федяков