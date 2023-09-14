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Коммерсантъ FM
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Леонид Слуцкий ответил за дебила

Футбольного тренера наказали за оскорбление журналиста

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по делу бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, допустившего неэтичные высказывания в программе, которая выходит на одном из YouTube-каналов. Ему выписали штраф на 100 тыс. руб. и условно в течение одного года запретили осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Леонид Слуцкий в 2020 году

Леонид Слуцкий в 2020 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Леонид Слуцкий в 2020 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Комитет по этике РФС объявил свое решение по делу Леонида Слуцкого — российского футбольного тренера, известного по своей работе в сборной России, ЦСКА, с которым он трижды выигрывал золотые медали чемпионата России, а также в нескольких других клубах. История эта началась 12 августа, когда после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче четвертого круга чемпионата России нападающий «Локомотива» Артем Дзюба грубо ответил на вопрос репортера Виталия Бородина, пообещав засунуть ему «телефон в одно место», если тот к нему еще раз подойдет.

Через несколько дней контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал Дзюбу условной дисквалификацией на два матча и штрафом в сумме 50 тыс. руб., однако еще до этого 52-летний Леонид Слуцкий, комментируя данный эпизод на YouTube-канале «Коммент.Шоу», оскорбил репортера, назвав его 19-летним дебилом.

В результате дело перешло в юрисдикцию комитета по этике, который наказал Леонида Слуцкого даже более серьезно, чем КДК господина Дзюбу,— штрафом на 100 тыс. руб. и условным запретом осуществления любой футбольной деятельности в течение одного года.

«Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение члена комитета сборных команд РФС Леонида Слуцкого в выпуске "Коммент.Шоу" от 14 августа не соответствует требованиям ст. 8 регламента РФС по этике ("Субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС, и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время")»,— прокомментировал данное решение председатель комитета РФС по этике Андрей Стукалов, напомнивший, что ранее Леонид Слуцкий уже получал штраф и условную дисквалификацию в связи с нарушением регламента.

Напомним, что последним клубом, который тренировал Леонид Слуцкий, был «Рубин», выбывший на финише позапрошлого сезона из Российской премьер-лиги. Распрощавшись с казанской командой в ноябре 2022 года, тренер через полтора месяца стал участвовать в программе «На футболе», которая выходит на «Первом канале».

Евгений Федяков

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