За макароны придется заплатить

Вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Кубанская макаронная фабрика» Игоря и Владимира Матусевичюсов. В 2015 году братья Матусевичюс вывели на себя имущество фабрики, после чего она обанкротилась, не выплатив долги на 173 млн руб. Игорь Матусевичюс одновременно с махинациями на кубанском предприятии руководил ростовским криминальным сообществом, которое занималось обналичиванием денежных средств. Сейчас бизнесмен отбывает двенадцатилетний срок в колонии строгого режима.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывших руководителей предприятия обязали вернуть 183 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывших руководителей предприятия обязали вернуть 183 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений определение Арбитражного суда Краснодарского края о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц ООО «Кубанская макаронная фабрика» Игоря и Владимира Матусевичюсов. Объем требований составляет 183 млн руб., из которых 10 млн руб. конкурсный управляющий Юлия Ага-Кулиева намерена взыскать с экс-руководителей в пользу предприятия-банкрота. Остальная сумма предназначена для выплаты кредиторам: 20 млн руб. – задолженность по налогам, 153 млн руб. – долг перед ООО «Торсон» (правопреемник ПАО «Объединенный кредитный банк», в котором «Кубанская макаронная фабрика» получала кредиты).

ООО «Кубанская макаронная фабрика» являлось владельцем производственного комплекса в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). Фабрика выпускала 15 наименований макаронных изделий под маркой «Кубанские просторы». В качестве учредителей общества kartoteka.ru указывает Светлану и Игоря Матусевичюс (с 2015 по 2016 годы занимал должность гендиректора). В 2016 году предприятие было остановлено, в 2018 году его признали несостоятельным.

Конкурсный управляющий Юлия Ага-Кулиева выяснила, что в 2015 году Игорь Матусевичюс продал все недвижимое имущество фабрики своему брату Владимиру, после чего перевел со счета фабрики на свой банковский счет и на счет Владимира Матусевичюса в общей сложности 120 млн руб. Арбитражный суд согласился с доводами управляющего, что данные действия братьев Матусевичюс, не отвечающие признакам добросовестности и разумности, нанесли ущерб ООО «Кубанская макаронная фабрика», что является несомненным основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности. В ходе банкротства сделка с недвижимостью фабрики была аннулирована, производственный комплекс был выставлен на торги за 32 млн руб. и продан жительнице Москвы Татьяне Костиной. В настоящее время на площадке «Кубанской макаронной фабрики» работают несколько небольших торговых и производственных компаний.

Примечательно, что сделки с имуществом ООО «Кубанская макаронная фабрика» в конце 2015 года проходили накануне ареста Игоря Матусевичюса, который был обвинен в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и незаконной банковской деятельности. В июне 2018 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону приговорил господина Матусевичюса к 12 годам колонии строго режима. Вместе с лидером ОПС были осуждены четверо его сообщников, в том числе Виталий Умеренков, работавший гендиректором «Кубанской макаронной фабрики» с 2012 по 2015 годы. Судом установлено, что криминальная группировка действовала на территории Ростовской, Белгородской, Курской и Воронежской областей. Злоумышленники регистрировали фирмы-однодневки, по фиктивным договорам получали от предпринимателей средства, которые затем обналичивались или проходили транзитом для ухода от налогов или для получения необоснованного налогового вычета. За время своей деятельности преступное сообщество, созданное Игорем Матусевичюсом, получило прибыль в размере 9 млн руб. В ходе следствия и суда фигуранты дела отрицали свою вину, приговор был обжалован и несколько раз проходил по инстанциям, в мае текущего года Четвертый кассационный суд оставил судебный акт без изменений.

АннаПерова, Краснодар