Топливо тормозит на полях

Аграрии Новосибирской области пожаловались властям на высокую стоимость дизельного топлива и его нехватку. Они отмечают, что за месяц цена тонны дизеля выросла на 20%, однако даже по такой цене его не всегда можно приобрести. Участники рынка опасаются, что ситуация с ГСМ может негативно сказаться на дальнейшей уборочной кампании (на сегодняшний день в регионе собраны культуры с 30% площадей) и на севе озимых. Они просят минсельхоз принять меры и повлиять на увеличение продаж топлива на региональном оптовом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сельскохозяйственные предприятия Новосибирской области заявляют о нехватке в отдельных районах дизтоплива и его высокой стоимости. По данным аграриев, за месяц — с августа по сентябрь — тонна дизельного топлива на оптовом рынке подорожала с 58 до 70 тыс. руб. (+20%). Руководитель сельхозпредприятия ООО «Колосок» Евгений Сальников (Татарский район) рассказал „Ъ-Сибирь“, что из-за невозможности приобрести дизельное топливо оптом у поставщика он вынужден покупать его малыми объемами на АЗС. «Я и мои коллеги срываемся во время уборочной кампании, чтобы на автомобилях с помощью канистр набрать на заправках топливо и заправить технику. Это затрудняет сбор урожая, с проблемой мы уже неоднократно обращались к местным властям, однако она не решена»,— говорит господин Сальников. Ежедневная потребность предприятия в дизтопливе составляет около 30–40 т.

С проблемой нехватки ГСМ в Ассоциацию крестьянских и фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН) за последний месяц обратились фермеры сразу нескольких районов региона. Руководители организации провели встречу с главами хозяйств для обсуждения сложившейся ситуации. «Уборка идет тяжело, кормозаготовка еще не закончилась, возникла проблема с ГСМ — фермерам не удается заключить заявку о поставке топлива из-за его отсутствия. Вместе с тем перекупщики стали взвинчивать цены. Представители регионального минсельхоза, присутствующие на собрании, обещали проработать эти вопросы. Также Россельхозбанк предложил прокредитовать малые предприятия, чтобы закрыть финансовые проблемы с покупкой ГСМ»,— рассказал председатель совета АККОН Алексей Сальников. На запрос „Ъ-Сибирь“ минсельхоз региона на момент подготовки публикации статьи не ответил.

По оценке директора ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское» (Новосибирский район) Глеба Поповцева, на сегодняшний день фермерами собраны сельхозкультуры с примерно 30% земель в регионе, 70% площадей находятся в зоне риска — аграрии могут не успеть собрать урожай до наступления холодов, если не решить проблему с поставками ГСМ. «Проблема глобальная, еще немного — и из-за отсутствия дизельного топлива остановится вся уборка»,— опасается он.

На рост цены дизельного топлива жалуются не только фермеры, но и переработчики зерна. В августе цены на дизельное топливо для сельхозпроизводителей выросли с 54 до 75 руб./л, сообщается на сайте Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В среднем по стране рост составил 30–40%, с 1 сентября топливные компании уведомили о повышении цены до 80 руб./л. «Мы успели сделать запасы на последующие полтора месяца, потому что о дефиците говорят с лета. Надеемся, что дальше проблема будет решена»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ управляющий элеватора ООО «Татарскзернопродукт» Василий Барташ.

По оценке гендиректора АККОН Аллы Хмелевой, дефицит дизтоплива может привести к снижению объемов сева озимых. «В некоторых хозяйствах уборка под вопросом из-за отсутствия топлива. А в условиях плохой погоды и диспаритета цен часть предприятий сеять озимые уже не будет. Я считаю, что сокращение сева озимых в этом году абсолютно точно будет. А в перспективе это может привести к сокращению фермерских хозяйств и посевных площадей»,— не исключает эксперт.

В августе Ассоциация независимых АЗС в обращении к Российскому топливному союзу отмечала дисбаланс спроса и предложения на бирже СПбМТСБ. «Нефтяники, имея возможность искусственно ограничивать предложение, используют закон спроса и предложения в свою пользу, формируя большой отложенный спрос на следующий торговый день, чем пользуются брокерские компании, разогревают цены в биржевых стаканах, играя на повышение цены»,— сообщали члены ассоциации. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 13 сентября на полях Восточного экономического форума сообщил, что ситуация с поставками топлива аграриям значительно улучшилась по сравнению с прошлой неделей. Ведомство решает эту задачу в ручном режиме, сказал тогда он.

На этой неделе стало известно, что УФАС по Новосибирской области проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе для аграриев. Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, поручение было направлено центральным аппаратом антимонопольной службы по итогам заседания штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

Лолита Белова