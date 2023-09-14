«Курортный берег» пустят на разбор

Недостроенный жилой комплекс «Курортный берег», расположенный рядом с озером Карасун в Комсомольском микрорайоне Краснодара, продают на торгах. К продаже предлагают объект площадью 24,4 тыс. кв. м за 35,6 млн руб. Имущество реализуют как стройматериалы, которые можно получить при демонтаже здания. Стройка ЖК была остановлена в 2017 году по иску прокуратуры о недопустимости застройки берега.



Впоследствии застройщика — ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» — признали банкротом. Эксперты считают, что актив не представляет интереса для стройбизнеса.

Арбитражный управляющий Андрей Титов выставил на торги недостроенный многоэтажный дом на улице Курортной, 3 в Краснодаре. Начальная цена — 35,6 млн руб., сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Степень готовности здания составляет 57% (возведено 14 из 18 этажей). «Права должника в отношении земельного участка не оформлены, имущество реализуется как строительные материалы, получаемые от разборки здания путем его сноса. Имущество является предметом залога ПАО "Сбербанк"»,— говорится в сообщении о продаже.

Жилой комплекс «Курортный берег» на 286 квартир начал возводить 12 лет назад застройщик ООО «Пересвет-Регион-Краснодар». В 2017 году стройку остановили по решению Арбитражного суда Краснодарского края, который признал ничтожным договор аренды земельного участка, заключенный между администрацией Краснодара и компанией «Пересвет-Регион-Краснодар». С соответствующим иском в суд вышла региональная прокуратура. Надзорный орган посчитал, что мэрия не имела права предоставлять землю в аренду, так как границы застраиваемого участка частично наложились на водную гладь озера Карасун №2 и попадают на береговую полосу общего пользования, что противоречит нормам водного и земельного кодексов. В итоге суд признал сделку незаконной, застройщика обязали вернуть арендуемую землю муниципалитету. В 2022 году власти Кубани сообщили, что на выплаты дольщикам ЖК «Курортный берег» направлено 325 млн руб.

В сентябре 2020 года в генплан Краснодара внесли изменения, согласно которым земельный участок под ЖК «Курортный берег» отнесли к рекреационной зоне, не предусматривающей возможность осуществления строительных работ.

«При указанных обстоятельствах реализовать объект иным образом, кроме как на разбор с последующим сносом, невозможно. Пока заявок на торги не поступало. Объективно нужно отметить, что стоимость сноса сопоставима с объемом выхода стройматериалов, полученных при разборе здания. Залоговый кредитор — Сбербанк — утвердил шаг снижения начальной цены до 4,5 млн руб. Возможно, объект кто-то приобретет по более низкой цене»,— рассказал “Ъ-Кубань” Андрей Титов.

Он добавил, что, к примеру, полученный при демонтаже бой стройматериалов можно использовать на отсыпку.

Директор АН «Этажи-Кубань» Вадим Камалов считает, что актив вряд ли заинтересует местных застройщиков, так как в данном случае вторичное использование стройматериалов невозможно. «Это монолитный дом. Что там останется после демонтажа? Строительный мусор? К тому же разбор обойдется в три раза дороже стоимости объекта. Не думаю, что найдется покупатель этого недостроя. Если бы отдали участок — другой вопрос. Но строить на этом месте нельзя»,— комментирует эксперт.

В мае этого года стало известно о планах администрации Краснодара благоустроить восемь из шестнадцати Карасунских озер. Проект является началом трансформации территории городских водоемов в единый многокилометровый парк. Однако недостроенный ЖК «Курортный берег» мешает этой работе.

Вместе с тем в пресс-службе мэрии Краснодара на вопрос “Ъ-Кубань”, не планирует ли город приобрести и снести проблемный ЖК, ответили, что администрация не может выкупить данный объект. «Однако от своих планов по сносу и дальнейшему благоустройству территории не отказываемся. Ведется работа в этом направлении»,— резюмировали представители власти.

Наталья Решетняк, Краснодар