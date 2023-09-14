Инаугурация Глеба Никитина пройдет 26 сентября

Официальная церемония вступления в должность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоится 26 сентября. Как рассказали «Ъ-Приволжье» в региональном правительстве, о месте проведения инаугурации сообщат дополнительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», выборы губернатора в Нижегородской области прошли 8-10 сентября. Действующий глава региона Глеб Никитин набрал 82,82% голосов. Для Глеба Никтина это были вторые выборы губернатора. Первый раз он избирался на этот пост в 2018 году и набрал 67,75% голосов.

Андрей Репин