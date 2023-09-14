Сообщения о срочной эвакуации жителей Феодосии назвали фейком

В сети распространились сообщения якобы от ГУ МЧС по Крыму о срочной эвакуации в Феодосии. Региональный Telegram-канал «Война с фейками» назвал информацию фейковой. Ее недостоверность подтвердил и советник главы Крыма Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Фиксируем вбросы украинских фейковых каналов, которые маскируются под республиканские. Никакая эвакуация улиц в Феодосии не проводится»,— отметил Олег Крючков.

Ранее украинская пропаганда уже пыталась распространять вбросы про воздушную тревогу от имени официальной группы правительства Крыма.

Татьяна Ручкина

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