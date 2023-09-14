В Краснодаре будут судить аптекарей за продажу лекарств с прегабалином

В Краснодаре будут судить ОПГ из девяти человек, продающих в аптеках препарат, содержащий прегабалин (сильнодействующее вещество). Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

По данным следствия, 33-летняя жительница Краснодара создала организованную группу из восьми человек из Краснодарского и Ставропольского краев, Оренбургской области, а также Беларуси в возрасте от 20 до 58 лет. В течение двух месяцев они работали фармацевтами и заведующими в аптеках и продавали сильнодействующее вещество без рецепта врача и ведения предметно-количественного учета лекарства.

При этом закупка препарата продавцами проходила без соответствующих товаротранспортных накладных. Они пересылали его из Москвы в Краснодар на попутных автобусах. Всего было изъято более 36 кг препарата.

В отношении ОПГ завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 234 УК РФ. Вместе с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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