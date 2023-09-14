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Коммерсантъ FM
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«Генеративный искусственный интеллект — главный тренд этого года»

Старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев — в программе «Цели и средства»

Как искусственный интеллект помогает бизнесу? В каких сферах ИТ-технологии станут ключевыми драйверами? Что наиболее важно в коммуникации с разработчиками? И что ждет гостей и участников на технологической конференции SmartDev 2023? Эти и другие вопросы обозреватель “Ъ FM” Александр Леви обсудил со старшим вице-президентом, CTO, руководителем блока «Технологии» Сбербанка Андреем Белевцевым.

Фото: Пресс-служба «Сбербанка»

Фото: Пресс-служба «Сбербанка»

— Такие сервисы и нейросети, как ChatGPT, Midjourney, Kandinsky, GigaChat и другие, привлекают внимание не только людей, но и бизнеса. Как в своей ежедневной работе компании могут использовать упомянутые инструменты?

— Генеративный искусственный интеллект — главный тренд этого года. И причина в том, что связанные с ним технологии могут решать те задачи, которые раньше считались для искусственного интеллекта недоступными. Мы долго говорили о том, что с развитием и повсеместным внедрением машинного обучения креативный класс находится в безопасности, что креативность человека мы никогда не заменим, а созидательные возможности — это главное, на чем надо сконцентрироваться. Но вот мы увидели целый набор нейросетей такого типа, начиная с генерации изображений.

«Сбер» в этом году активно развивает модель Kandinsky в новых версиях, которая стала одной из рекордсменов — первый миллион пользователей мы набрали в рекордные сроки. Другим примером такого рода технологий стал GigaChat. Конечно, в мировом масштабе OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, открыла нам всем глаза на новые возможности. Этой весной мы создали для русскоязычных пользователей свою генеративную модель. 5 сентября мы представили ее широкой публике без всяких ограничений после долгой предварительной проработки.

Мне кажется, что технологии такого рода очень скоро будут в обиходе абсолютно каждого из нас. Потому что понимание естественного языка и генерация ответов, вопросов, суммаризация текстов, основанных на простом человеческом общении, — это самая универсальная задача, которую можно себе представить. Мы с очень большим воодушевлением смотрим на развитие и применение этих технологий.

— Наметились ли уже такие сферы экономики, в которых технологии с использованием искусственного интеллекта станут ключевыми факторами для развития?

— Конечно, их несколько. Нам очень интересен финансовый сектор, и во всем мире ИИ в нем применяется очень активно, потому что финансы — это про работу с данными и людьми. И в той, и в другой сфере искусственный интеллект дает большие возможности. При работе с данными он позволяет строить более качественные модели, с использованием которых мы, в «Сбере», ведем фактически все наши ключевые клиентские пути. А генеративный искусственный интеллект позволяет нашим умным ассистентам и помощникам, которые тоже давно представлены на рынке, обрести совершенно другие качества, чтобы вы смогли с ними разговаривать, как с обычным человеком. На самом деле, мы все чаще в нашей жизни разговариваем с роботами и не знаем об этом. Существующие технологии генерации текста и понимания устной речи с переводом ее в текст находятся на уровне, который от человека практически неотличим.

Другая отрасль, которая очень важна для всей страны, — это промышленность. У нас сейчас есть несколько потенциальных партнеров, с которыми мы ведем исследовательские проекты в области применения генеративного искусственного интеллекта. И перспективы самые радужные, потому что в промышленности есть очень много задач, связанных с принятием решений. И любой, кто работает в этой сфере, знает, что чаще всего человек при принятии производственных решений является дестабилизирующим фактором. Поэтому эти модели для производства очень сильно привлекают внимание.

— А если взглянуть на это с другой стороны, есть ли сферы, которые пострадают от внедрения новых технологий в ближайшее время? Что им нужно изменить, чтобы обратить нейросети, машинное обучение, искусственный интеллект себе на пользу?

— Мне не очень нравится слово «пострадают», я бы предпочел использовать слово «изменятся». Повторюсь, никто не ожидал такого радикального изменения, например, в креативных профессиях. Буквально год-два назад никто не мог представить, что изображение можно создать полностью генеративно с фотореалистичным качеством. И многие люди либо скажут, что это какой-то цифровой художник потратил многие дни, чтобы создать эту картину, либо решат, что это фотография или фрагмент какого-то фильма. Никто не был к этому готов, но это не означает, что эти профессии теперь необратимо уйдут в прошлое — наоборот. Мы просто создали крайне мощный инструмент, поддерживающий и художников, и инженеров, и дизайнеров. И чем быстрее они научатся его использовать с пользой для себя, тем быстрее вырастет их эффективность.

— Тема нейросетей и искусственного интеллекта сейчас в принципе довольно популярна. Если взглянуть на российский ИТ-сектор шире, то какие вопросы, на ваш взгляд, волнуют бизнес и разработчиков?

— Мне кажется, в первую очередь разработка новых технологических решений. Я часто слышу разговоры о «дефиците разработчиков». По моему мнению, есть две причины, почему такие темы возникают. Во-первых, мы на уровне страны мало используем облачные технологии, в то время как весь мир активно применяет облачные решения, что обеспечивает совершенно другой уровень переиспользования разработок и кратно снижает затраты на интеграцию. Во-вторых, это вопрос применения генеративного ИИ для помощи программистам. Я не хочу сказать, что все программное обеспечение будет разработано искусственным интеллектом, который начнет разрабатывать сам себя. Но текущий бенчмарк такой: до 80% работы разработчика можно заменить, используя модели, связанные с генеративным ИИ. И перед нами очень важная задача, чтобы такие технологии были доступны всем российским разработчикам без всяких ограничений. Мы над этим очень активно работаем, по сути, это наш основной приоритет.

— Развивая тему тесной коммуникации с разработчиками, недавно «Сбер» анонсировал технологическую конференцию для ИТ-сообщества — SmartDev. Какие темы на мероприятии станут ключевыми и кого из гостей ждать?

— Главная тема мероприятия — коллаборация. Там будет много активных участников, интересных докладов от ведущих российских технологических компаний, например, от «Яндекса», VK и многих других. Почему мы это делаем? Мы считаем, что коллаборация инженеров — самое главное, что нужно развивать, это то, чего нам сейчас особенно не хватает. Мы хотим видеть на конференции прежде всего разработчиков и технологических евангелистов, мы будем больше всего внимания уделять тому, каких новых партнеров, какие новые технологические решения они смогут там найти. Наверное, самым интересным хедлайнером, о котором хотелось бы сказать, будет наш гость из Китая — директор организации Open Source China. Он выступит с одним из keynote-докладов на нашей конференции. Нам есть чему поучиться у китайцев — как они работают с open-source-разработкой. Так что, мне кажется, всем будет полезно прийти на SmartDev.

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