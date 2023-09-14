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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий увольнять вдов ветеранов

Депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов внесли поправки, согласно которым запрещается увольнять вдову участника боевых действий в течение одного года после его гибели. Про инициативу рассказал депутат Игорь Антропенко.

«Мы убеждены, что семьи бойцов, которые поставили задачу защиты нашей страны выше всего, должны быть защищены в любой ситуации. В том числе в ситуации, когда произошло непоправимое. Поэтому нашим законопроектом предлагается защитить вдов погибших участников СВО от увольнения с работы в течение года»,—сообщил депутат агентству ТАСС.

По словам депутата, инициатива поможет семье погибшего справиться с утратой и нормализовать жизнь после гибели кормильца. Поправки будут защищать только тех вдов, которые не вступили в повторный брак.

Поправки внесут в четвертый абзац ст. 261 ТК РФ. Сейчас закон не разрешает увольнять по инициативе работодателя женщину, имеющую ребенка до трех лет, одинокую мать, воспитывающую ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 14 лет. Эта норма также касается лиц, которые воспитывают детей таких категорий без матери.

Анастасия Ларина

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