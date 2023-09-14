Porsche анонсировал новое поколение лифтбека Panamera

Компания Porsche анонсировала новое поколение лифтбека Panamera, премьера которого состоится в 2023 году.

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Фото: Porsche Porsche Panamera

Фото: Porsche

Автомобиль прошел обширную программу испытаний, включающую в себя проверку работу трансмиссии на больших высотах и при низком уровне кислорода, проверяли работу системы охлаждения двигателя и кондиционера в условиях сильной жары в США, тесты морозами в Скандинавии, сложными дорогами в ЮАР, а также пробками в условиях высокой влажности в Азии. Финальные ездовые испытания проходят в Испании.

Никакой информации о технических характеристиках нового Porsche Panamera не сообщаются. Заявлено лишь, что модель получит четыре варианта гибридных силовых установок. Оптимизированные двигатели внутреннего сгорания и повышена их эффективность с учетом предстоящего ужесточения экологических стандартов, а запас хода на электротяге у новинки окажется на 70% выше, чем у предшественника.

Заявлен новый, более мощный электродвигатель, который теперь полностью интегрирован в картер новой коробки передач с двойным сцеплением. Он предлагает более высокие показатели трансмиссии и рекуперации, чем его предшественник, при меньшем весе. Его энергию обеспечивает высоковольтная батарея значительно большей емкости — 25,9 кВт•ч, а более мощное бортовое зарядное устройство 11 кВт сокращает время зарядки.

Впервые для Panamera предложат опциональное шасси с активным управлением амортизаторами и широким набором дополнительных функций. В стандартной комплектации модель получит полуактивным шасси с новыми двухклапанными амортизаторами, которые могут регулировать степень сжатия и отбоя независимо друг от друга.

Презентация третьего поколения лифтбека Porsche Panamera пройдет 24 ноября в рамках Porsche Festival в Дубае.

Максим Вершинин

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