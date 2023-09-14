Возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями при реконструкции парка в Курске за 362 млн рублей

Прокуратура Курска возбудила уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет колонии) при реконструкции парка «Патриот», входящего в мемориальный комплекс «Курская дуга». Об этом сообщили в ведомстве. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, фигурантов в нем пока нет.

Предварительно установлено, что цена контракта по «отдельным позициям сметы» не основана на их рыночной стоимости, «что привело к ее завышению на сумму более 30 млн руб. и соответственно необоснованному расходованию средств областного бюджета».

В прошлом году контракт на реконструкцию «Патриота» за 362 млн руб. получило местное ООО «Инвестиционно-строительная компания "Добрый дом"». Из региональной информационной системы в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области следует, что он был заключен без проведения торгов с единственным поставщиком на основании решения штаба по повышению устойчивости экономики.

По условиям контракта, реконструкция должна была быть завершена до конца 2022 года, однако летом 2023-го курский губернатор Роман Старовойт раскритиковал затянувшиеся работы, назвав подрядчика «вторым Тяпочкиным». Местный бизнесмен Антон Тяпочкин заявил, что информация о ходе обновления парка была передана главе региона некорректно и что готов лично ответить на «все претензии и вопросы» господина Старовойта.

Алина Морозова

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