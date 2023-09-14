В Торгово-промышленной палате представили фильм о создателе российского аналога «Фонда Нобеля»

В конференц-зале Торгово-промышленной палаты 13 сентября прошла премьера документального фильма о российском предпринимателе и меценате Христофоре Леденцове (1842—1907). Уроженец Вологды купец первой гильдии Христофор Леденцов фактически создал программу экономической поддержки малоимущих слоев населения, а затем на протяжении многих лет оказывал поддержку научным исследованиям, «направленным к достижению наибольшего общественного блага при наименьших затратах».

Главный проект Христофора Леденцова был реализован уже после его смерти, когда на его средства в соответствии с завещанием было образовано «Общество содействия опытных наук и их практических применений». Общество просуществовало до 1918 года; его не раз сравнивали со всемирно известным «Фондом Нобеля», однако фактически оно не премировало исследователей за уже достигнутые успехи, а осуществляло венчурное финансирование передовых научных исследований и разработок. В его научный совет входили ведущие ученые и инженеры, а также представители главных научных школ страны, в том числе Московского университета и Императорского московского технического училища (ныне МГТУ им. Баумана). Среди исследователей, в разное время получавших поддержку Общества Леденцова, были, в частности, Иван Павлов и Константин Циолковский.

В 2020 году в Вологде была создана автономная некоммерческая организация (АНО) содействия развитию и практическому применению наукоемких технологий «Премия Христофора Леденцова». Эта премия с 2021 года вручается в номинациях «Наука», «Разработка», «Внедрение», «Финансирование», «Продвижение», «Создание». В попечительский совет входят представители Торгово-промышленной палаты, администрации Вологодской области и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Выступивший на премьере фильма вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин подчеркнул, что наследие Христофора Леденцова отвечает интересам современной России, стремящейся сохранить и развить свой производственный, научный и технологический потенциал. Ученый секретарь Политехнического музея Стелла Морозова отметила, что к 115-летию учреждения Общества Леденцова в 2024 году музей готов провести выставку публикаций, документов и фотографий Общества.

Иван Тяжлов