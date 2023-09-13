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Министр не оправдал отзывов сообщества

Наталье Исаевой вменили второй эпизод взятки под переселение беженцев

Сидящему под домашним арестом бывшему министру социальной политики Нижегородской области Наталье Исаевой предъявили еще один эпизод в получении взятки. В 2023 году она якобы получила от коммерсанта 100 тыс. руб. за согласование гостинице статуса пункта временного размещения беженцев с Донбасса. В загородном клубе «Ермак», о котором предположительно идет речь, отказались от комментариев. Губернатор отметил, что госпожа Исаева долго работала в Ульяновской области и о ней хорошо отзывалось профессиональное сообщество, она прошла необходимые проверки, поэтому он ее назначил.

В этом здании накопали новое обвинение Наталье Исаевой

В этом здании накопали новое обвинение Наталье Исаевой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В этом здании накопали новое обвинение Наталье Исаевой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следователь Следственного комитета возбудил второе уголовное дело в отношении Натальи Исаевой, бывшего министра социальной политики Нижегородской области. В регион она приехала, уволившись с аналогичной министерской должности в Ульяновской области, и проработала в Нижнем Новгороде чуть больше года. В апреле ее задержали по подозрению во взяточничестве сразу после увольнения с должности министра по собственному желанию. Суд поместил ее под домашний арест.

Первый эпизод, по которому Наталья Исаева признала вину, касается получения взятки стройматериалами. По данным регионального следственного управления СК РФ, с августа 2022-го по апрель 2023 годов она получала материалы для строительства своего личного коттеджа в Богородском районе от директора детского дома в обмен на «общее покровительство по службе».

Также за счет социального учреждения ей был сделан ремонт в квартире. Общую сумму взятки министру в виде стройматериалов и услуг следствие оценило в 1,4 млн руб.

Второе уголовное дело, по сообщению нижегородского управления СК, также возбуждено по ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По сообщению следствия, в 2023 году министр социальной политики получила от собственника загородного клуба 100 тыс. руб. за согласование перевода пункта временного размещения (ПВР) беженцев в другое заведение этого же собственника.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», речь идет о расположенном в Сокольском районе загородном клубе «Ермак», в который весной заселили 85 вынужденных переселенцев из Мариуполя и Донецка. На их проживание и питание госбюджет выделяет средства, которые затем поступают гостиницам, имеющим статус ПВР. Однако владелец «Ермака» захотел переселить беженцев в другую свою гостиницу в Балахнинском районе, и якобы за это у него и попросили мзду. В загородном клубе «Ермак» не стали отвечать на вопросы, сообщив, что «еще не оклемались» от этой истории.

Наталью Исаеву, сейчас обвиняемую в двух эпизодах получения взяток, в январе 2021 года при назначении на должность министра социальной политики отрекомендовали как большого профессионала. Губернатор Глеб Никитин тогда сообщил, что Наталья Исаева вместе с его советником Нютой Федермессер займется важной реформой социальной сферы, особенно долговременным пребыванием в соцучреждениях с ориентацией на индивидуальный подход к людям.

На вопрос, как ульяновский чиновник без конкурса попал в состав нижегородского правительства, Глеб Никитин ответил, что в условиях нехватки времени поиск кандидатов не был официально запущен, но ассесмент и необходимые проверки Наталья Исаева прошла.

«Она же была не с улицы. Целым министром работала в другом регионе, долгую карьеру в системе делала и была на хорошем счету», — сообщил губернатор, добавив, что Наталью Исаеву порекомендовало профессиональное сообщество, в котором многие были о ней высокого мнения.

Однако бывший заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, курировавший социальный блок правительства, отметил, что с Натальей Исаевой познакомился только тогда, когда она уже получила назначение в Нижнем Новгороде: «Я ее не знал, со мной ее кандидатуру никто не обсуждал».

Оперативно получить комментарии советника губернатора Нюты Федермессер, чьей протеже называют Наталью Исаеву, не удалось.

Роман Кряжев

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