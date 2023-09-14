Торговля уходит в сети

Маркетплейсы в России набирают небывалую популярность. Башкирия, в свою очередь, также не отстает от трендов. Так, по данным Башстата, жители региона в январе-июне потратили на покупки в различных интернет-магазинах 11,08 млрд руб., что на 76% больше аналогичного периода прошлого года. Основные причины такой популярности — быстрота, удобство и возможность совершать покупки по выгодным ценам. Эксперты отмечают, что такая динамика будет продолжаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом полугодии 2023 года жители Башкирии потратили на покупки в интернете 11,08 млрд руб., что на 76,5% больше аналогичного периода прошлого года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В первом полугодии 2023 года жители Башкирии потратили на покупки в интернете 11,08 млрд руб., что на 76,5% больше аналогичного периода прошлого года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Впереди планеты всей

Для большинства жителей России в последние годы онлайн-покупки стали привычным процессом. По данным сервиса Mediascope, 73% населения страны посещают площадки электронной торговли хотя бы раз в месяц, 37% — делают это ежедневно. Интернет-магазины занимают пятое место среди самых популярных онлайн-активностей россиян и составляют 3% от доли всего интернет-потребления.

Отраслевые эксперты и данные различных аналитических исследований подтверждают быстрое развитие маркетплейсов и их популярность у населения страны. Как следует из совместного исследования банка «Точка», маркетинговой платформы Calltouch и рекрутинговой компании hh.ru, за год обороты предприятий малого и среднего бизнеса в сфере интернет-торговли выросли на 63%. По прогнозам, к концу года объем продаж в нише электронной коммерции достигнет 7,4 трлн руб.

Одна из главных причин — это быстрое развитие различных площадок для интернет-торговли. Так, по данным SimilarWeb, в 2022 году Россия стала мировым лидером по увеличению числа посещений маркетплейсов: российские онлайн-площадки продемонстрировали наивысший рост посещаемости — на 20% выше, чем в 2021 году.

Опрошенные «Ъ-ИТ» эксперты объясняют такую популярность тем, что электронные площадки предлагают множество удобных сервисов как для покупателей, так и для продавцов.

«Розничная онлайн-торговля растет. В основном за счет крупных цифровых площадок — маркетплейсов, выступающих плечом сделки, связывая продавца и покупателя. Такие интернет-пространства очень популярны сегодня у клиентов, поскольку предлагают значительную широту в ассортименте товаров и дают покупателям возможность сравнивать и выбирать подходящую цену или условия доставки», — считает директор образовательных программ бакалавриата и магистратуры, доцент кафедры маркетинга и рекламы факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Юлия Сяглова.

«Маркетплейсы обеспечивают достаточно легкий старт продаж и обеспечивают продавцов инфраструктурой, которую самостоятельно малому и среднему бизнесу достаточно сложно поддерживать — склады, хранение и упаковка заказов, логистика и доставка, платежные системы. С ростом маркетплейсов появляется трафик, который по своим объемам начинает конкурировать с поисковыми системами. Как результат — большое количество покупателей. При правильном подходе легко запустить магазин и увеличить продажи, даже не имея сильного бренда», — считает СЕО компании XWAY Антон Ларин.

«Маркетплейсы дают множество преимуществ, как для покупателей, так и для бизнеса. Так, интернет-площадки позволяют значительно расширить географию поставок продукции, и предпринимателю при этом не нужно решать множество вопросов с доставкой и возвратом товаров. Он также может значительно экономить на услугах по созданию и ведению сайтов, а ссылки на продукцию может использовать для рекламы своих товаров на всевозможных ресурсах», — рассказывает бизнес-тренер, руководитель коммуникативного агентства «360 Медиа» Яна Усманова.

По словам эксперта, покупатели стали отдавать больше предпочтений маркетплейсам из-за возможности экономить время и деньги.

«Практически у всех маркетплейсов удобные интерфейсы, где подробно можно изучить характеристики товара, почитать отзывы и выбрать лучшую для себя цену. Еще один драйвер — это огромное количество пунктов выдачи товаров. В городах они встречаются практически в каждом втором доме, поэтому покупателю не нужно ехать в торговый центр, а можно зайти после работы в соседний дом и забрать свою покупку. Если говорить про небольшие поселения, то, конечно, там ПВЗ меньше, но маркетплейсы открывают для жителей большой ассортимент выбора продукции», — отмечает Яна Усманова.

На лидирующих позициях

Башкирия не отстает от общероссийских трендов. Уже на протяжении нескольких лет в регионе активно развивается e-торговля. По данным Башстата, в 2022 году в интернете было продано товаров на общую сумму 13,28 млрд руб., тогда рост составил 36%.

Минторг Башкирии сообщал, что в 2022 году республика вошла в топ-10 самых активных регионов России по объему онлайн-торговли, а Уфа — в топ-20 городов по количеству выдачи пунктов заказов и постаматов.

В этом году рынок e-commerce продолжает набирать обороты. Уже в январе-июне, по данным Башстата, в интернете было продано товаров на общую сумму 11,08 млрд руб., что на 76,5% больше показателей 2022 года.

Эксперты отмечают, что интерес предпринимателей из Башкирии к различным маркетплейсам также растет. По данным аналитиков Tinkoff eCommerce и Tinkoff Data, за год (в июне 2023 года относительно июня 2022 года) число продавцов на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете из Уфы выросло на 22%. Пик прироста новых продавцов из Уфы на маркетплейсах пришелся на январь 2023 года — число селлеров на площадках, в сравнении с декабрем 2022 года, увеличилось на 18%.

Быстрое развитие интернет-торговли подтверждается и растущими объемами найма персонала. Так, по данным hh.ru, в первом полугодии 2022 года такие компании открыли 944 вакансии в Башкирии, а в первом полугодии 2023 года — уже 1272 вакансии.

«Башкортостан является одним из самых активных регионов в сфере электронной коммерции. Согласно данным Tinkoff eCommerce, Уфа входит в топ-3 городов-миллионеров по росту количества продаж на маркетплейсах — за последний год этот показатель увеличился на 106%. Помимо этого, Уфа также занимает пятое место по росту суммы покупок на маркетплейсах (+50%) и шестое место — по росту числа продавцов на этих площадках (+22%). Такая динамика в регионах связана со множеством факторов: расширение географии присутствия маркетплейсов, открытие новых ниш для селлеров в регионах, развитие сетей ПВЗ и логистических сервисов. Кроме того, для многих онлайн-предпринимателей выход в новые регионы — это возможность найти новых клиентов. По нашим прогнозам, в ближайший год рост онлайн-торговли в регионах продолжится и будет более активным, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Если говорить о покупателях, тут также сохранится тенденция увеличения числа покупок, однако средний чек, вероятнее всего, продолжит снижаться на фоне режима экономии у населения России», — говорит директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Эксперты рынка отмечают, что предприниматели из Башкирии предлагают как свою собственную продукцию на маркетплейсах, так и занимаются перепродажей товаров из Китая.

«Я провожу образовательные программы, где ежегодно обучается около 200 предпринимателей из нашего региона. Примерно 25-30% — это бизнес, который работает на маркетплейсах: около трети из них продает продукты собственного производства — эко-продукты, полезные перекусы, бытовая химия, игрушки ручной работы. Остальные закупают товары из Китая, делают интересные наборы с красивой упаковкой», — рассказывает Яна Усманова.

Потенциал ограничен

По данным компании XWAY, чаще всего жители России покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары, детские товары, товары для дома, косметику и предметы личной гигиены, бытовую технику, электронику и аксессуары к ней, бытовую химию и зоотовары. Менее востребованы товары сегмента «люкс» и «премиум».

«Пока побаиваются покупать такие товары на маркетплейсах из-за возможных проблем с качеством и оригинальностью товара, с возвратом бракованного товара и т.д. Также на маркетплейсах не очень популярны товары категории Fresh — продукты питания и напитки с небольшим сроком годности и требующие особого температурного режима», — рассказывает Антон Ларин.

Эксперты отмечают, что в ближайшее время спрос и на такие категории товаров будет расти, как и популярность маркетплейсов.

«Интернет-магазины не стоят на месте. Они развиваются, расширяют категорию товаров и функционалы самих площадок. Поэтому в ближайшие годы мы будем наблюдать рост популярности маркетплейсов», — отмечает Яна Усманова.

«Будущие показатели онлайн-торговли будут зависеть от того, как в целом будет чувствовать себя ритейл, от покупательной способности клиентов. Рост будет, но, скорее всего, не такой бурный, как в 2022 году, интенсивность его чуть замедлится. Тогда наблюдался ажиотажный спрос. По некоторым категориям товаров было видно — люди боялись, что нельзя будет это купить, что бренды уйдут, и так далее. Но мы видим, что эти ушедшие бренды заменили российские компании, которые стали производить похожие товары, по некоторым товарам ассортимент был восполнен с помощью параллельного импорта», — считает Юлия Сяглова.

«Маркетплейсы будут расти, укрупняться в том числе и за счет объединения нескольких платформ в одну. Но учитывая, что комиссии для селлеров растут достаточно серьезно, через какое-то время можно прогнозировать восстановление позиций обычных интернет-магазинов. Так как для предпринимателей процент расходов на привлечение покупательского трафика в свой отдельный магазин может стать ниже, а рентабельность, соответственно, выше, то логично предположить, что это станет альтернативой маркетплейсам. В качестве примера можно привести американскую платформу-конструктор сайтов Shopify, на которой можно легко и без специальных навыков создать интернет-магазин практически любой направленности. На сегодняшний день его продажи достигли максимума, а трафик способен конкурировать даже с таким гигантом, как Amazon», — считает Антон Ларин.

«Что касается пределов трансформации в обозримом будущем, то этот процесс уже начался. Сегодня являются доминантой такие бизнес-модели, как маркетплейсы, классические интернет-магазины чуть замедлили свой рост, поскольку они проигрывают в ассортименте и удобстве. Возможно формирование глобальных маркетплейсов с дружественными странами. Однако помимо маркетплейсов популярной является и модель D2C (direct to customer). Ее используют производители товаров, непосредственно связанные с производством, бренды, которые хотят контролировать весь процесс продажи. При этом модель D2C может также использовать преимущества других платформ, например, потребитель начинает с сайта бренда или производителя и выбирает там нужный товар, а вот для того, чтобы оформить покупку, производитель рекомендует "заземление" на страничку онлайн-ритейлера или маркетплейса», — заключает Юлия Сяглова.

Ольга Корзик