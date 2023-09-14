Нейросети вошли в чат

В России тренд на нейросети. В этом году они молниеносно появились в нашей жизни и стали диктовать свои правила игры. В стране резко вырос спрос на специалистов в данной области, а каждый третий житель Башкирии испытывает стресс от того, что на работе его может заменить искусственный интеллект. «Ъ-ИТ» побеседовал с участниками рынка о том, пользуются ли они нейросетями, с какими проблемами сталкиваются и стоит ли ждать массовых увольнений сотрудников из-за оптимизации рабочих процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор промпта Ксения Баранова, иллюстрация создана с помощью нейросети Midjourney за 3,5 секунды

Фото: из личного архива Ксении Барановой Автор промпта Ксения Баранова, иллюстрация создана с помощью нейросети Midjourney за 3,5 секунды

Фото: из личного архива Ксении Барановой

Учитесь делегировать

Спрос на специалистов по нейросетям в России вырос на 68%. По данным агентства HeadHunter, в январе-июле этого года работодатели разместили порядка 6 тыс. подобных вакансий. При этом по-настоящему хороших специалистов в этой сфере «недостаточно много».

Такой взлет популярности легко объяснить: нам обещают, что искусственный интеллект поможет предпринимателям сократить расходы на персонал и при этом получить на выходе качественный продукт. Опрошенные «Ъ-ИТ» эксперты отмечают, что нейросетям можно делегировать множество задач.

«Одним из ключевых положительных моментов, которые могут предложить сейчас нейросети, является их возможность быстро и с высокой точностью решать сложнейшие задачи и проблемы. Это дает обширные возможности по применению нейросетей в различных сферах деятельности. Например, всемирно известные компании Apple и Amazon уже несколько лет используют нейросети для решения многих задач — от голосового ассистента до различного вида исследований», — рассказывает менеджер отдела предпродажной подготовки компании RuSIEM Даниил Вылегжанин.

«Делопроизводитель, товаровед, водитель, специалист по контролю качества продукции — большую часть задач в подобных специальностях уже могут выполнять натренированные в соответствующей области нейросети. Деятельность по обслуживанию клиентов, включая ответы на типовые вопросы, также может быть частично автоматизирована чат-ботом», — говорит проректор по цифровой трансформации РАНХиГС Алексей Анопченко.

Кроме этого, нейросети сегодня могут писать тексты, рисовать, создавать воронки для соцсетей, разрабатывать концепт фирменного стиля для брендов, создавать PR-акции и многое другое.

«Если говорить в целом, нейросети повышают эффективность работы специалистов за счет автоматизации рутинных процессов. Это дает сотрудникам возможность работать над более важными и интересными задачами. Уже сейчас нейросети проникают в деятельность тех, кто работает с текстами и изображениями, например, дизайнеров и копирайтеров, а разработчикам ПО помогают повысить эффективность написания кода. В „Лаборатории Касперского“ машинное обучение используется уже порядка 18 лет и для борьбы с вредоносным ПО, фишингом и спамом, и помогает обрабатывать огромные объемы потенциально опасных объектов и событий. При этом технологии не заменяют специалистов, а освобождают их от рутины и позволяют сконцентрироваться на изучении более сложных киберугроз. Такое взаимодополнение позволяет обеспечить более эффективную защиту для наших пользователей», — рассказывает руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

Малый и средний бизнес не в курсе

В Башкирии, по данным HeadHunter, число вакансий для специалистов по нейросетям увеличилось в три раза: если за семь месяцев прошлого года была размещена 31 вакансия, то в этом году их 93. Чаще всего таких специалистов ищут компании из сфер «Нефть и газ», «Услуги для бизнеса», а также «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».

Опрошенные «Ъ-ИТ» эксперты отмечают, что региональные предприниматели из малого и среднего бизнеса еще до конца не понимают, как нейросети могут помочь им в работе.

Предприниматель и основатель «Школы продаж в соцсетях» Ксения Баранова рассказывает, что курс по нейросетям в ее школе был запущен в апреле этого года. За это время подготовлено 500 специалистов, но уфимцев среди них всего 17.

«Почему так происходит? Не скажу, что эта проблема касается только Башкирии. Просто предприниматели малого и среднего бизнеса не понимают, как могут использовать в своей работе нейросети, несмотря на то что потенциал у нейросетей огромный», — говорит Ксения Баранова.

В первую очередь, по словам медиа эксперта, нейросети помогают малому и среднему бизнесу значительно снизить временные и денежные затраты на ведение социальных сетей. Генерация картинок по запросу, написание текстов, создание цепочки прогревочных писем, воронки продаж, создание презентаций для вебинаров и т.д. — все это сегодня можно легко делегировать нейросетям.

По словам Ксении Барановой, в среднем на ведение социальных сетей в Башкирии в месяц необходимо около 48 тыс. руб. В эту цену входят услуги аккаунт-менеджера, копирайтера и дизайнера. С помощью нейросетей всю эту работу можно делать самому за считанные минуты всего за «ноль» руб.

«Особенно хочу выделить такой компонент, как анализ целевой аудитории. Я сммщик с 10-летним опытом. Я всегда считала себя суперпрофессионалом, но когда я увидела, как анализирует целевую аудиторию нейросеть, была очень удивлена. Настолько глубокого анализа и проработки сегментов целевой аудитории не сделает ни один, даже суперопытный смм-специалист», — отмечает госпожа Баранова.

С крупным бизнесом, по ее словам, ситуация обстоит немного иначе. Госкорпорации и крупные компании понимают, как нейросети помогают увеличивать эффективность. Но, в связи со сложившейся экономической и политической ситуацией, такие компании не могут использовать всемирно известные нейросети, такие как Chat GPT. Поэтому они разрабатывают свои собственные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый третий житель Башкирии испытывает стресс от того, что на работе его может заменить искусственный интеллект

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Каждый третий житель Башкирии испытывает стресс от того, что на работе его может заменить искусственный интеллект

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Есть ли причины для паники

Рост популярности нейросетей уже становится причиной стресса для многих жителей страны и республики. Так, по данным HeadHunter, треть жителей Башкирии полагают, что на работе их могут заменить нейросети. Наибольшую угрозу от искусственного интеллекта видят переводчики, аналитики баз данных, специалисты колл-центров, бухгалтеры и корректоры.

Собеседники «Ъ-ИТ» считают такие опасения обоснованными, но отмечают, что пока ждать массовых увольнений не стоит.

«Пока мы не видим широких возможностей для применения доступных нейросетей в своей работе. Хайповые chatGPT и MidJourney могут использоваться копирайтерами и дизайнерами для генерации идей, как источник вдохновения. Мы попробовали с помощью чат-ботов создавать тексты SMS и описаний автомобилей.

Результат в среднем приемлемый, но он не позволяет исключить из процесса участие человека. А вот услугами, предоставляемыми на базе нейросетей и машинного обучения, пользуемся активно и регулярно. Например, распознаванием документов, водительских удостоверений, СТС, автомобильных номеров. Но мы пошли дальше в этом вопросе: управление оплатой штрафов ГИБДД в компании всецело построено на собственной аналитической системе, использующей нейросетевые технологии. Большие перспективы несет в себе анализ клиентского поведения. Нейросети смогут предсказывать будущий спрос на продукты и услуги, помогая компаниям адаптировать свою стратегию под изменяющиеся условия рынка», — рассказывает директор по информационным технологиям компании «ТТС» Максим Заярузный.

«Сегодня нейронные сети могут работать только с простыми запросами, но в перспективе они будут решать и более сложные задачи, в том числе творческие, поэтому работа копирайтеров и графических дизайнеров тоже может оказаться «под угрозой». Такие технологии могут пугать своими прогнозами относительно безработицы. В то же время, автоматизация работы с помощью нейросетей дает возможность людям развиваться в других, более «интеллектуальных», сложных и интересных специальностях», — считает Алексей Анопченко.

«Конкуренция с человеком — это достаточно сложный вопрос. Случается, что ошибки специалистов приводят к удивительным результатам, в хорошем смысле этого слова. В этом плане человек по-прежнему вне конкуренции. Если же отвечать на вопрос прямо, то такие сложные задачи, как обработка больших объемов данных, создание различного рода прогнозов, автоматизация процессов — это те сферы, где нейросеть не то чтобы составляет конкуренцию специалистам на местах, она уже значительно опережает их по производительности. Но, как бы то ни было, все еще встречаются ситуации, при которых для принятия решения или оценки результатов требуется профессиональное мнение», — добавляет Даниил Вылегжанин.

По мнению Владислава Тушканова, говорить о том, что нейросети могут стать полноценным конкурентом профильным специалистам, пока рано.

«В ближайшем будущем бояться потери работы из-за новых технологий не стоит. Например, чат-боты на основе нейросетей, такие как ChatGPT, позволяют авторам экономить время работы над текстами и помогают автоматизировать написание однообразных материалов. Однако в создании текстов, сложных по содержанию, нейросети пока не так сильны: с их помощью сложно создавать контент, который описывает новые события, идеи и концепции. При работе над материалами на узкие темы велик риск, что нейросеть будет допускать фактические ошибки. Если мы говорим про область кибербезопасности, то в нашем случае большая часть событий безопасности — уведомлений о подозрительной активности в инфраструктуре компании — обрабатывается алгоритмами, но в сложных случаях все равно подключаются профильные специалисты. Поэтому контроль за выполнением такой работы со стороны человека по-прежнему требуется».

Владислав Тушканов также отмечает, что нейросети могут работать самостоятельно, без вмешательства человека там, где невысока цена ошибки и есть возможность сразу ее обнаружить и внести коррективы.

«Там, где решения алгоритмов могут повлиять на жизнь человека, например, в здравоохранении, нейросети, очевидно, должны работать только под контролем специалиста и не принимать самостоятельных решений», — подчеркивает эксперт.

Ксения Баранова, в свою очередь, подчеркивает, что уже в ближайшие годы специалисты с подтвержденной квалификацией по промпт-инжинирингу в резюме будут иметь значительное конкурентное преимущество на рынке труда.

«Есть такая замечательная фраза: нейросеть в ближайшем обозримом будущем человека не заменит, но человека на его должности однозначно заменит другой человек, который умеет работать с нейросетями. Если вы в ближайшие годы не научитесь взаимодействовать с нейросетями, то вы будете на рынке труда в низшей касте», — считает медиаэксперт.

Ольга Корзик