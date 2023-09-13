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Коммерсантъ FM
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Дело мордовского диверсанта передали в чувашский суд

В Алатырский районный суд Чувашии передано дело 21-летнего жителя Мордовии, участвовавшего в диверсионной акции спецслужб Украины — поджоге релейного и батарейного шкафов возле станций Алатырь и Светотехника Горьковской железной дороги (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии.

По версии следствия, обвиняемый, проживающий в примыкающем к Алатырскому району Чувашии районе Мордовии, в декабре 2022 года вместе с соучастниками вступил в контакт с неизвестными лицами из Украины, которые за денежное вознаграждение предложили повредить объекты РЖД. За проведение акции представители украинских спецслужб обещали молодым людям по 50 тыс. руб. и $2 тыс. каждому.

Получив инструкции, обвиняемый и его сообщники совершили поджог релейного и батарейного шкафов у станций Алатырь и Светотехника Горьковской железной дороги. Для подтверждения акции и получения денег злоумышленники произвели видеосъемку поджога оборудования РЖД.

Имена обвиняемого и его сообщников в УФСБ по Чувашии раскрывать не стали, но сообщили, что обвиняемый и другие фигуранты дела вину признали и дали признательные показания.

Деятельность группы была пресечена в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ по Чувашии и Мордовии и МВД по Чувашии. В ФСБ также пояснили, что «расследование уголовного дела в отношении фигуранта, подозреваемого в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), и его соучастников продолжается».

В связи с передачей дела в суд в ФСБ напомнили гражданам «о необходимости соблюдать бдительность, не идти на поводу лиц, которые используются спецслужбами Украины для совершения диверсий, а также обращаться в ФСБ с информацией о готовящихся преступлениях, чтобы избежать уголовной ответственности».

Олег Ерусланов, Чебоксары

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