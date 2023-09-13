ГК «Дело», «БТС-Мост» и Газпромбанк готовы взять на себя треть затрат по обходу Новороссийска

ГК «Дело» совместно с «БТС-Мост» Руслана Байсарова и Газпромбанком предлагает взять на себя 30% затрат на строительство эстакадной автодороги Цемдолина—Портовая в обход Новороссийска. Об этом сообщил в кулуарах ВЭФ председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Однако партнеры не готовы строить без господдержки.

«Нам нужны все равно субсидии на дотацию кредитной ставки и государственные деньги, грант нужен,— пояснил он.— Сами мы, конечно, такие дороги не потянем никогда, и они не окупятся». Господин Шишкарев ранее говорил о готовности совместно с партнерами выступить концессионером по этому проекту. Стоимость проекта оценивается в 120 млрд руб. Также, выступая на сессии ВЭФ вчера, 12 сентября, Сергей Шишкарев не исключил возможность участия компании в качестве концессионера при строительстве дороги от Владивостока до Находки с обходом Большого Камня (Приморский край).

«Готовы участвовать и в рамках концессионных соглашений так же, как и по Новороссийску,— отметил он.— Мы с удовольствием будем вкладывать собственные деньги даже в длинные инфраструктурные проекты». В Находке ГК «Дело» планирует до 2030 года расширить мощности Восточной стивидорной компании с 630 тыс. до 1,7 млн TEU.

Наталья Скорлыгина