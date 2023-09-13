Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГК «Дело», «БТС-Мост» и Газпромбанк готовы взять на себя треть затрат по обходу Новороссийска

ГК «Дело» совместно с «БТС-Мост» Руслана Байсарова и Газпромбанком предлагает взять на себя 30% затрат на строительство эстакадной автодороги Цемдолина—Портовая в обход Новороссийска. Об этом сообщил в кулуарах ВЭФ председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Однако партнеры не готовы строить без господдержки.

«Нам нужны все равно субсидии на дотацию кредитной ставки и государственные деньги, грант нужен,— пояснил он.— Сами мы, конечно, такие дороги не потянем никогда, и они не окупятся». Господин Шишкарев ранее говорил о готовности совместно с партнерами выступить концессионером по этому проекту. Стоимость проекта оценивается в 120 млрд руб. Также, выступая на сессии ВЭФ вчера, 12 сентября, Сергей Шишкарев не исключил возможность участия компании в качестве концессионера при строительстве дороги от Владивостока до Находки с обходом Большого Камня (Приморский край).

«Готовы участвовать и в рамках концессионных соглашений так же, как и по Новороссийску,— отметил он.— Мы с удовольствием будем вкладывать собственные деньги даже в длинные инфраструктурные проекты». В Находке ГК «Дело» планирует до 2030 года расширить мощности Восточной стивидорной компании с 630 тыс. до 1,7 млн TEU.

Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...