Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об астрономическом фестивале «Тушите свет — 2023», который прошел в подмосковном городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Подмосковная Черноголовка всегда была для меня каким-то таинственным центром притяжения. И друзья здесь жили, и была она на слуху как центр производства различных напитков, и, конечно, было смутно известно про научную составляющую города. Смутно, потому что секретность.

Помог попасть в город первый научно-образовательный астрономический фестиваль «Тушите свет — 2023» и приуроченная к фесту программа от питерских социокультурных организаций: Университета ИТМО и Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ».

Были открытия очередного космического памятника от скульптора Артемия Родионова, беседы с настоящими космонавтами, мастер-классы и лекции.

Скажем, выступала с рассказом о космическом искусстве известный питерский куратор, моя добрая знакомая Олеся Туркина. Меня более всего привлекло вечернее мероприятие, в рамках которого на поляне выставили огромное число телескопов (вполне логично, что здесь ими владеют очень многие), в которые все желающие рассматривали звездное небо. Я видел Сатурн! Четко, прямо с пластиной колец вокруг. Незабываемое ощущение…

Но главное впечатление осталось от самого города, по которому мы бродили и днем, и ночью. С белками и ежами, скачущими и ползающими по улицам. Словно погрузились в место из повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

И литературная выдумка братьев — Институт НИИЧАВО — уже не казалась таким вымыслом после посещения ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии, где разрабатывают лекарства от рака и материалы в измененных состояниях, для чего ежедневно проводят взрывы.

Мне лично мэр города Олег Егоров доверил нажать кнопку, чтобы поднять на воздух во взрывной камере эквивалент 1 кг тротила. Земля, надо сказать, реально содрогнулась, зато мы получили металл, перешедший в иное состояние.

А по бескрайней лесистой территории центра бродили косули, которых мы кормили собранными здесь же яблоками.

Мэр Егоров, кстати, здешний уроженец, рассказал о планах развития культурных пространств Черноголовки. Но об этом думаю рассказать в следующий раз.