Сергей Цивилев, победивший на выборах губернатора Кузбасса, вступил в должность

Победивший на последних выборах действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вступил в должность на второй срок. Церемония инаугурации прошла на первом заседании областного законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель областной избирательной комиссии Светлана Демидова объявила результаты голосования на губернаторских выборах, согласно которым за кандидатуру Сергея Цивилева проголосовали 1,3 млн участвовавших в выборах избирателей ( 85,23%). После чего он принял присягу, а председатель заксобрания Алексей Зеленин объявил об официальном вступлении Сергея Цивилева в должность губернатора Кузбасса.

Сергей Цивилев руководит Кемеровской областью с 2018 года

Игорь Лавренков, Кемерово