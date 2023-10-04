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Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет главе Республики Коми Владимиру Уйбе

Владимир Уйба

Владимир Уйба

Фото: rkomi.ru

Владимир Уйба

Фото: rkomi.ru

Его поздравляет командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев:

— Уважаемый Владимир Викторович! Примите искренние поздравления с юбилеем! От себя лично, от других военнослужащих Северного флота, которые пополнили наши ряды из Республики Коми и теперь мужественно и самоотверженно защищают свое Отечество, хочу обратиться к Вам со словами благодарности и признательности за то внимание и заботу, которые Вы уделяете воинам, защищающим сегодня национальные интересы России, сражающимся за мир и покой наших граждан. Спасибо Вам за поддержку наших бойцов и за то, что помощь и поддержка участников СВО — одна из приоритетных задач в Вашем регионе. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых профессиональных успехов во благо Республики Коми и Великой России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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