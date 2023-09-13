В воронежском сити-парке «Град» вместо магазина Decathlon откроется «Спортмастер»

В ноябре в расположенном под Воронежем сити-парке «Град» откроется первый и крупнейший в Черноземье магазин спортивных товаров «Спортмастер PRO». Он расположится на месте закрывшегося Decathlon, сообщили «Ъ-Черноземье» в консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сделка аренды была заключена напрямую. Площадь магазина составляет около 1,66 тыс. кв. м. В другом конце «Града» у «Спортмастера» уже есть точка на 1,56 тыс. кв. м. С учетом нового магазина общая площадь ритейлера составит 3,2 тыс. кв. м.

«Спортмастер PRO» является новым форматом для компании и «предоставляет экспертную помощь в выборе экипировки и профессиональные услуги по обслуживанию и ремонту товаров». Новый магазины были появились в 2021 году. В России открыто уже 26 точек этого формата.

Управляющий сити-парком Алексей Базин рассказал, что это «не просто замена одного спортивного магазина другим»: «Это повышение качества розничного пространства и предложения для наших посетителей. "Спортмастер PRO" с его экспертным подходом и широким ассортиментом станет отличным дополнением к нашему портфолио и укрепит нашу позицию как одного из ведущих торговых центров в регионе».

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, открытие «Спортмастера» в новом формате — «отличный пример» адаптации рынка торговой недвижимости и з»наковое событие, особенно в контексте текущей ситуации». «Мы видим, что у собственников торговых объектов и ритейлеров есть возможность не только сохранять, но и расширять товарную матрицу, делая ее более качественной и разнообразной. Этот шаг открывает новые перспективы для всего рынка. Такой арендатор не только укрепляет позиции ТРЦ, но и открывает новые возможности для развития розничного бизнеса в регионе», — пояснила госпожа Хакбердиева.

О спорах «Града» с ушедшим ритейлером Inditex читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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