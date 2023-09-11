Inditex в суде с воронежским ТРЦ заявила, что хочет продолжить работу в России

Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел решение по одному из пула исков воронежского АО «Профи-С» Евгения Хамина к юрлицам испанской Inditex, закрывшим после начала спецоперации магазины в ТРЦ «Сити-парк "Град"». Суд при рассмотрении жалобы ООО «Пулл энл Беар СНГ» (бренд Pull&Bear) на решение московского арбитража снизил с 7,7 до 3,1 млн руб. штраф за «неведение коммерческой деятельности». Одним из аргументов стало заявленное ответчиком намерение «продолжить деятельность в РФ» несмотря на публичный уход с российского рынка после начала спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Договор аренды предусматривает условие, при котором арендатор обязуется осуществлять коммерческую деятельность в течение всего рабочего времени. Арендатор не вправе прерывать свою деятельность в помещениях за исключением случаев, связанных с косметическим ремонтом»,— поясняется в решении суда. Там сказано, что ООО «Пулл энл Беар СНГ» «без согласования с арендодателем» прекратило работу с 6 марта 2022 года.

Однако суд, пересматривая решение «с учетом конкретных обстоятельств дела», прислушался к позиции ответчика, заявившего, что «закрытие магазинов связано с невозможностью обновления ассортимента товаров до налаживания новых логистических цепочек поставки товаров в РФ и не равнозначно расторжению договоров аренды».

Структура Inditex в суде в конце 2022 года заявила, что «не уходит с российского рынка, планирует возобновить торговую деятельность, предпринимает действия для продолжения деятельности в РФ через изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной», сказано в опубликованном определении апелляционного арбитража

Также представители компании заявили, что работают над «изменением логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции».

Всего иски с требованием взыскать штрафы были поданы к трем к юрлицам испанской Inditex, работавшем в «Сити-парке "Град"». «Профи-С» требовало взыскать с АО «Зара СНГ» (Zara), ООО «Бершка СНГ» (Bershka) и ООО «Пулл энл Беар СНГ» по 6,15 млн руб. Иски к Zara и Bershka были полностью удовлетворены, но вторая компания пытается оспорить решение арбитража Москвы в апелляции.

Представители Zara и Bershka в судах в течение 2022-го и начала 2023 года также заявляли, что «закрытие магазинов не равнозначно прекращению деятельности на территории РФ»

Сергей Калашников

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