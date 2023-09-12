Apple представила iPhone 15 Pro в титановом корпусе

Компания Apple в рамках презентации Wonderlust представила новое поколение флагманского смартфона iPhone — модель iPhone 15 Pro получила титановый корпус нового дизайна и серьезные технические обновления.

Смартфон доступен в версии iPhone 15 Pro с 6,1-дюймовым экраном и варианте iPhone 15 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном. Заявлено, что дисплей был доработан для лучшего качества изображения и получил новые режимы Always On Display. Особенностью новых устройств стал переход на использование титановой рамки — смартфоны стали самыми легкими в истории iPhone Pro и получили самые тонкие рамки экрана. В новом поколении устройство лишилось фирменного физического переключателя беззвучного режима, который заменила многофункциональная клавиша — долгое нажатие переводит смартфон в беззвучный режим, а короткое позволяет запускать камеру, диктофон или активировать быстрые команды.

Смартфон получил новый чип A17 Pro, который позиционируется как самый быстрый мобильный процессор на рынке. Заявлена улучшенная производительность в играх (включая поддержку геймпадов от приставок) и новые возможности для съемки фото и видео. Линейка iPhone 15 Pro получила переработанные камеры, включающие в себя 48 Мп основной объектив, 12 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (5-кратныму у Pro Max), 12 Мп ультраширокоугольный объектив с макрорежимом. Заявлена возможность съемки с фокусным расстоянием 24, 28, 35 мм, улучшенный портретный режим и оптимизированный ночной режим, а также лучшая среди всех смартфонов стабилизация изображения.

Apple отказался от фирменного разъема Lightning и установил в iPhone 15 Pro порт USB-С в спецификации USB 3.0 с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Смартфон получил поддержку передачи отснятый фотографий на компьютер в реальном времени и возможность записи видео на внешние носители. Впервые в истории смартфонов видеоролики получили поддержку цветового пространства Academy Color Encoding System (ACES) для постобработки. Кроме того, новые устройства могут снимать пространственное видео для фирменной гарнитуры Apple Vision Pro.

На рынок iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max выйдут по цене от $999 и $1,9 тыс. соответственно. Смартфоны будут доступны в четырех цветах корпуса. Вместе с выходом новых устройств будут предложены и расширенные тарифы для фирменного облачного хранилища iCloud, предлагающие 6 и 12 Тб пространства.