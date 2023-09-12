«Для отрасли свиноводства ситуация может стать критичной»

В Краснодарском крае с начала сентября выявили четыре очага африканской чумы свиней (АЧС). Вспышки опасной инфекции зафиксированы на свиноводческих комплексах в Калининском, Кущевском, Крыловском и Брюховецком районах. Вирус АЧС также обнаружили в мясной продукции на прилавках магазинов в Краснодаре и Тихорецке. О причинах и последствиях быстрого распространения заболевания «Ъ-Кубань» рассказал доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор Кубанского государственного аграрного университета, генеральный директор ЗАО СХНПП «Биоинженер» Григорий Комлацкий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Комлацкий

Фото: предоставлено автором Григорий Комлацкий

Фото: предоставлено автором

«Африканская чума свиней появилась на Кубани в 2008 году. С тех пор вспышки периодически случаются. Что стало причиной очередного обострения ситуации с АЧС на территории Краснодарского края, сказать сложно, как и назвать причину вспышки: вирус способны передавать дикие кабаны и клещи, разносчиком также может быть транспорт и человек. Но совершенно точно, что если не принимать серьезные карантинные меры, для отрасли свиноводства нынешняя ситуация с распространение АЧС может быть критичной. Приведу несколько цифр: за 15 лет из-за АЧС в регионе уничтожили порядка 1 млн свиней. Пять лет назад в местных хозяйствах насчитывалось около 300 тыс. свиней, к 2023 году поголовье удалось увеличить до 600 тыс.

Мы все хорошо помним, как удалось справиться с пандемией коронавируса — с помощью вакцинации и изоляции. В борьбе с АЧС должны приниматься аналогичные меры. Вакцина против АЧС уже существует, ее разработали во Вьетнаме, но она пока не дошла до российского рынка. Поэтому остается строгий карантин. Можно вспомнить, как во время первых вспышек африканской чумы свиней фермы закрывали на карантин вместе с работниками. Люди не покидали территории хозяйств по два месяца. Потому что очень важно не допускать разноса инфекции.

Кроме того, для борьбы с АЧС очень важна правильная лабораторная диагностика. К сожалению, при выявлении наличия этого вируса возможны ошибки. Африканскую чуму свиней можно спутать с классической чумой свиней, так как их ДНК похожи.

Также, чтобы сдержать распространение вируса, его необходимо правильно профилактировать. По роду своей деятельности я побывал на многих свиноводческих хозяйствах Кубани, которые по бумагам отнесены к четвертому уровню компартмента (уровень защиты от проникновения заразных болезней животных — “Ъ-Кубань”), по факту они не дотягивают даже до третьего или второго компартмента. На таких свинофермах человеческий фактор становится главной причиной распространения АЧС».

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