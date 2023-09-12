Инфекционист объяснила всплеск заболеваемости ВИЧ на Кубани

Рост числа выявленных носителей ВИЧ на Кубани связан с увеличением охвата обследования контактных лиц из групп риска и низким уровнем информированности о методах профилактики вируса иммунодефицита человека, считает врач-инфекционист, эксперт клиники «Евромед» Валерия Матушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Ранее в минздраве Краснодарского края сообщили «РБК Краснодар», что по состоянию на 1 июля 2023 года в регионе зарегистрировано более 20 тыс. лиц, инфицированных ВИЧ, что на 33,3% превышает показатель отчетной даты 2021 года и на 17,6% — 2022-го. При этом, по данным ведомства, продолжительность жизни лиц с ВИЧ-инфекцией выросла. В министерстве считают, что прирост количества ВИЧ-инфицированных связан с миграционными процессами: ежегодно на Кубань прибывают до 1,5 тыс. заболевших со всей России.

По словам Валерии Матушкиной, спрос жителей Кубани на сдачу тестов на вирус иммунодефицита человека увеличился в связи с появлением выездных лабораторий и экспресс-тестов. Врач считает, что обследование на ВИЧ должно проходить как минимум раз в год.

«Первые симптомы вируса иммунодефицита человека достаточно разнообразны: у одних пациентов могут протекать как гриппоподобные состояния – повышение температуры до 37,5 градусов, ломота в суставах, слабость, недомогание, увеличение лимфоузлов. У других – это ангины, сыпь, герпетические высыпания, иногда диарея. Как видите, симптомы достаточно разнообразны и их легко перепутать с другими болезнями. Поэтому мало кто может связать появление таких симптомов с ситуациями, где потенциально могло произойти заражение ВИЧ»,— резюмирует доктор Матушкина.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram