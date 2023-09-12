Колумбия поставила рекорд по производству кокаина

В 2022 году в Колумбии было произведено 1738 тонн кокаина. Это на 24% больше, чем в 2021-м, и это рекордный показатель для страны, которая является крупнейшим в мире производителем этого наркотика. Такие данные приводятся в ежегодном докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плантации коки в Колумбии

Фото: UNODC Плантации коки в Колумбии

Фото: UNODC

На Колумбию приходится 60% мирового производства кокаина. Как сообщается в докладе, площади, занятые кустами коки, в этой стране за год увеличились на 13% и сейчас составляют 230 тыс. га. Около 65% всех посевов коки находятся в департаментах Нариньо, Северный Сантандер и Путумайо. При этом в Путумайо площади посевов коки увеличились на 77%.

Министр юстиции Колумбии Нестор Осуна указывает, что в 2022 году рост посевов коки значительно ниже, чем в 2021-м. Действительно, по данным ООН, в 2021 году посевы коки увеличились на 43% по сравнению с 2020-м, а в 2022-м — только на 13%. Однако, как отмечают специалисты УНП ООН, нужно учитывать, что «те кусты, которые в прошлом году были молодыми, сейчас выросли и стали производительными». «Другими словами,— поясняет представитель УНП ООН Леонардо Корреа,— темпы увеличения площадей снижаются. Но темпы производства кокаина растут».

Алена Миклашевская