Пермский производитель электрозарядных станций представил свою продукцию на ВЭФ-23

Пермская корпорация ПСС, выпускающая зарядную инфраструктуру для электромобилей, представила свою продукцию на экспозиции Министерства промышленности и торговли РФ «Улица Дальнего Востока», работающей в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ-23).

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Компания представила свою быструю зарядную станцию на 150 кВт - уникальную разработку не только для России, но и для мира. Эта станция может осуществлять параллельный заряд сразу четырех электромобилей по быстрым и медленным зарядным разъемам различных стандартов, обеспечивая возможность зарядить любой из существующих электрокаров.

Корпорация ПСС разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей с 2014 года. В группу компаний входят: предприятие «Пермснабсбыт», завод по производству зарядных станций для электромобилей МИРА, завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй», АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем искусственного интеллекта.

В 2023 году пермский производитель открыл крупнейший в России специализированный завод по производству зарядных станций и запустил собственную высокопроизводительную линию SMD-монтажа. Оборудование было приобретено с помощью средств Фонда развития промышленности и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.