«Ростелеком» показал в Челябинске комплекс по защите от беспилотников

Компания «Ростелеком» представила в Челябинске автоматизированный комплекс по защите периметра промышленных предприятий от беспилотников «Атака РТ». Презентация решения прошла на расширенном заседании комитета по цифровизации и развитию информационных технологий Союза промышленников и предпринимателей региона, сообщают в пресс-службе компании.

В «Ростелекоме» отмечают. Что система мгновенно реагирует на вторжение БПЛА, которые используются для видеонаблюдения, транспортировки или сброса компактных грузов. В компании выразили готовность внедрять решение под ключ на предприятиях.

Также на расширенном заседании комитета была представлена операционная система «Аврора» и интеграционная платформа «Цифровой рабочий», объединяющей технологии позиционирования внутри помещений и на открытой местности, интернета вещей, видеоаналитики.