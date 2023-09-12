Жителя Учалов подозревают в нападении на полицейского

Учалинский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего Руслана Фаизова по подозрению в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками полиции. При попытке одного из них вытащить ключи из замка зажигания автомобиля, водитель тронулся задним ходом, зажав руку полицейского между дверью и рулем, а также наехал ему на ногу. Скрыться водителю не удалось: автомобиль столкнулся с припаркованной позади полицейской машиной.

По данным ведомства, ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Олег Вахитов

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