Умер ученый Иэн Уилмут, работавший над клонированием овечки Долли

Шотландский ученый Иэн Уилмут умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщило издание Scottish Sun со ссылкой на заявление Эдинбургского университета, в котором он работал с 2005 года до выхода на пенсию в 2012-м. Причина смерти не уточняется. В 2018 году ученому диагностировали болезнь Паркинсона.

Иэн Уилмут обладал научной степенью в области медицины, биологии и генетики. В 1995 году он возглавил команду института Рослина, которая разрабатывала методы клонирования.

В 1996 году путем пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки была создано первое клонированное млекопитающее животное — овечка Долли. В 1997 году команда создала овечку Полли — она стала первым млекопитающим, которое было клонировано и генетически модифицировано одновременно.

Лусине Баласян