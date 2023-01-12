Верблюд, овца, мартышка и беленькая мышка

25 лет назад, 12 января 1998 года, в Париже был подписан первый международный юридический документ, запрещающий клонирование человека. К середине XX века эмбриологи наработали технологии, благодаря которым стали появляться эксперименты по клонированию животных, в том числе и млекопитающих. Самые известные успешные эксперименты — в подборке «Ъ».
Мышь
Эксперименты по клонированию животных долгое время привлекали внимание только узкого круга молекулярных биологов. Одними из первых успешное клонирование млекопитающего осуществили советские исследователи под руководством физиолога Левона Чайлахяна за десять лет до появления на свет Долли. Они клонировали мышь-альбиноса посредством пересадки ядра эмбриональной клетки в неоплодотворенную. Научную статью об эксперименте опубликовали в 1987 году в журнале «Биофизика».
Позже в Институте биологической физики АН СССР были клонированы и овцы, которым, впрочем, не суждено было произвести научную революцию: все они были клонированы из клеток эмбрионов, тогда как Долли — из клеток взрослой особи.
Овца
Общественность заинтересовалась клонированием, после того как профессор генетики Йен Уилмат обнародовал детали опыта с клонированием овцы, где донорской выступила не эмбриональная клетка, а соматическая. Долли была единственной выжившей особью из 277 искусственных эмбрионов.
Самый известный клон на Земле прожил всего шесть с половиной лет и произвел на свет шестерых здоровых ягнят. 14 февраля 2003 года Долли была усыплена из-за инфекции легких и артрита. Ее чучело выставлено в Эдинбургском королевском музее. Рождение овцы открыло новую эпоху в биологии и генетике — у ученых появилась возможность создавать «чистые» линии подопытных животных с абсолютно идентичной ДНК, а также воскрешать уже вымершие виды живых существ.
Коровы
Сообщения о первых клонированных коровах пришли из Японии в декабре 1998 года. Всемирная служба BBC передавала: «Это доказывает, что эксперимент с Долли — не случайность… Клонируя взрослых коров с определенными качествами, ученые могли бы выращивать стада, чтобы производить больше молока или лучшую говядину».
Короткая жизнь Долли заставила многих противников клонирования говорить о том, что этот процесс ведет к необратимым нарушениям в работе организма и к ускоренному старению клона. Эти утверждения неоднократно опровергались последующими опытами. Так, Ното прожила 20 лет, Кага — 21 год при средней продолжительности жизни обычных коров около 20 лет. Обе особи оставили потомство и умерли от старости.
Гаур
Бык-гаур по кличке Ной стал первым клонированным животным, относящимся к вымирающим видам. Для этого эксперимента американские исследователи из института регенеративной медицины Astellas использовали криоконсервированные клетки кожи гаура в сочетании с эмбрионом домашней коровы. Корова также послужила суррогатной матерью для развивающегося клона гаура.
Гаур прожил всего два дня и умер от дизентерии, однако этот эксперимент открыл перспективу спасения исчезающих видов животных путем клонирования.
Кошка
Первого клона кошки, родившегося после 87 неудачных попыток, назвали Сиси по начальным буквам словосочетания «Copy Cat». ДНК для самки взяли у трехцветной кошки, однако Сиси родилась бело-коричневой. Ученые объяснили это тем, что окрас определяется не генами, а факторами развития плода. Опыт показал, что генетическая копия может внешне отличаться от своего образца.
Кошка три раза рожала здоровых котят и умерла в 2020 году в возрасте 18 лет. Удачный эксперимент по клонированию домашнего животного привлек внимание предпринимателей. В 2004 году компания Genetic Savings & Clone произвела первое коммерческое клонирование — на свет появился кот породы мейн-кун. Владелец животного заплатил за это $50 тыс.
Мул
Айдахо Джем стал первым клонированным представителем семейства лошадиных и первым клонированным бесплодным животным. В ходе генетических манипуляций ученым удалось определить факторы, мешающие развитию эмбрионов в матке, которые, по мнению исследователей, применимы и для человека.
Клона выносила кобыла, донором генетического материала был мул — чемпион в скачках. Спонсор, финансировавший исследование, занимался разведением скакунов. Через три года Айдахо Джем участвовал в состязаниях с мулами, рожденными естественным способом. Создание «копий» скаковых лошадей — самое прибыльное направление коммерческого клонирования. Так, к 2020 году компания Crestview Genetics создала 25 клонов победительницы скачек кобылы по кличке Айкен Кура, один из которых был продан за $800 тыс.
Собака
Долгое время ученые не могли успешно клонировать собак из-за проблем созревания их яйцеклеток в искусственной среде. Впервые это удалось сделать южнокорейским ученым. Щенок афганской борзой был выращен из клетки уха его трехлетнего сородича. Ученые внедрили ядра этой клетки в 1095 яйцеклеток 123 самок. В итоге лишь три случая закончились беременностью и два — родами. Один из появившихся на свет щенков умер в младенчестве, выжил только Снаппи. Журнал Time назвал его «самым удивительным изобретением 2005 года».
В 2008-м пес принял участие в первом известном успешном размножении клонированных собак, в результате которого от двух клонированных самок родились десять щенков. Снаппи умер в 2015 году в возрасте десяти лет. В настоящее время в Южной Корее клонирование собак поставлено на поток.
Волки
Вслед за собакой южнокорейские ученые впервые клонировали волчат, позднее получивших имена Снувулф и Снувулфи. Животных назвали в честь Сеульского университета, сложив аббревиатуру с английским словом «wolf» («волк») — Seoul National University Wolf.
Основной целью клонирования было сохранение исчезающего вида, так как на тот момент на воле в Корее оставалось не больше десяти волчьих особей. При клонировании корейские ученые использовали соматические клетки, взятые у представителя исчезающего подвида, оплодотворенные клетки были пересажены обычной собаке. Волки были доступны для публики — их выставляли в Сеульском зоопарке. Один из них скончался от инфекции в 2015 году.
Верблюд
Первый клонированный верблюд появился в Арабских Эмиратах. Самка Инджаз (имя с арабского переводится как «Достижение») была выведена из ядра клетки яичника взрослой верблюдицы, которое ранее было культивировано и заморожено в жидком азоте. Самка весом 30 кг родилась после 378-дневного периода беременности суррогатной матери, выросла здоровой, фертильной и в 2015 году родила дочку.
Достижение эмиратских генетиков позволило создать банк клеток для сохранения и воспроизведения одногорбых верблюдов — дромадеров, которые ценятся и как производители молока, и как быстроногие животные.
Обезьяны
Молекулярные биологи из Китая впервые смогли получить двух полноценных клонов одной и той же яванской макаки, используя методику, которая применялась при клонировании овечки Долли. Успех эксперимента, означающий, что наука вплотную приблизилась к генетическому копированию человека, вызвал беспокойство и обсуждение в обществе.
Директор Центра по изучению приматов в Шанхае Цян Сун комментировал опыт: «Теперь мы можем выращивать приматов с абсолютно идентичным набором генов, за исключением одного участка ДНК, структуру которого мы поменяли. Это поможет не только раскрыть суть многих генетических болезней, но и найти новые методы борьбы с раком и расстройствами иммунитета». Соавтор эксперимента Му-Мин Пу говорил, что «технически нет препятствий к тому, чтобы клонировать человека», отмечая, что интересует ученых исключительно клонирование генетически идентичных обезьян.