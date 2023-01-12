Верблюд, овца, мартышка и беленькая мышка

Эксперименты по клонированию животных долгое время привлекали внимание только узкого круга молекулярных биологов. Одними из первых успешное клонирование млекопитающего осуществили советские исследователи под руководством физиолога Левона Чайлахяна за десять лет до появления на свет Долли. Они клонировали мышь-альбиноса посредством пересадки ядра эмбриональной клетки в неоплодотворенную. Научную статью об эксперименте опубликовали в 1987 году в журнале «Биофизика».

Позже в Институте биологической физики АН СССР были клонированы и овцы, которым, впрочем, не суждено было произвести научную революцию: все они были клонированы из клеток эмбрионов, тогда как Долли — из клеток взрослой особи.