Запретный доллар курс рубля бережет

Банк России опубликовал оценки состояния текущего счета платежного баланса. В январе—августе 2023 года он оценен в $25,6 млрд — в силу резко изменившихся для России условий торговли показатель снизился за год более чем в семь раз. Стоимость экспорта за тот же период уменьшалась на 31,8%, а импорта выросла на 17%, что снизило профицит внешней торговли в 3,2 раза — до $72,6 млрд. Месячные оценки, впрочем, сильно меняются — так, в августе профицит текущего счета оценен в $2,8 млрд против дефицита $0,3 млрд в июле (см. график), а в начале августа ЦБ видел в июле профицит в $1,8 млрд.

Помимо общего ухудшения условий торговли, летнего всплеска спроса на импортные туристические услуги и снижения стоимости их экспорта, на качественном уровне за год регулятор фиксирует заметное снижение начисленных компаниями РФ дивидендов в пользу нерезидентов и покупок иностранных активов. В базовом сценарии своего июльского прогноза ЦБ видит счет текущих операций 2023 года положительным — в $26 млрд: профицит внешней торговли товарами — $97 млрд ($117 млрд — предыдущая апрельская оценка), дефицит торговли услугами — $30 млрд ($23 млрд). Свежий консенсус-прогноз российских аналитиков, как и прогноз FocusEconomics, основанный в основном на опросах иностранных экономистов, более консервативны в оценках и предполагают стабильно высокий или растущий импорт на фоне снижения экспорта (см. “Ъ” от 7 сентября). Так, российский консенсус предполагает снижение внешнеторгового профицита с $109 млрд (по предыдущей оценке — $115 млрд) в 2023 году и $112 млрд в 2024 году до $90 млрд в 2026 году.

Между тем вчера в разговоре с «Известиями» на ВЭФ замглавы Минэкономики Илья Торосов рассказал о плане ведомства «вернуть валюту в нормальный коридор» (70–80 руб./$). Во-первых, господин Торосов сослался на импортозамещение. «Мы стали производить многое из того, что раньше закупали. Это позволяет делать меньше закупок в долларах, давление на рубль уменьшается»,— считает он (аналитики убеждены, что все сильно сложнее, см. “Ъ” от 13 июня). Впрочем, «нужно приложить усилие, чтобы предложение долларов на рынке было больше. Может, часть экспортной выручки будет возвращаться больше, быстрее»,— добавил замминистра, отметив, что в ведомстве понимают выгоды слабого курса для экспортеров.

Артем Чугунов