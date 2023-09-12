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Исток с «Истока»

Раскрыта преступная группа несунов с оборонного предприятия

Как стало известно “Ъ”, главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование первого из целого ряда уголовных дел, связанных с хищениями продукции из оборонного предприятия АО «НПП "Исток" имени А. И. Шокина» (разрабатывает электронные приборы для РЛС). Ущерб от действий участников организованной группы с 2012 по 2021 год следствие оценило в 304 млн руб. Перед судом ее участники, которые признали вину и заключили сделки с надзором, предстанут в особом порядке.

Фото: Правительство Московской области

Фото: Правительство Московской области

Уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере) изначально было возбуждено военным следственным отделом СКР по Балашихинскому военному гарнизону в 2022 году по рапорту, полученному от сотрудников ДВКР ФСБ. Летом того же года его передали в следственный главк.

На начальной стадии следствия считалось, что ущерб от хищений продукции с АО «НПП "Исток"» составил около 4,5 млн руб., однако в завершающей стадии он вырос до 304 млн руб.

В число похищенных были включены изделия ЦЗКУ 8 (9) и проч.

Как было установлено ГВСУ СКР и ДВКР ФСБ, в преступную группу расхитителей входили подполковник Александр Техан, проходивший военную службу по контракту в должности начальника 67-го военного представительства Министерства обороны РФ, капитан третьего ранга Тимур Сиюхов, служивший его заместителем, военный представитель 1-й категории Алексей Савчук, начальник 213-й лаборатории НПП «Исток» Татьяна Баранова, водитель предприятия Александр Пичугин и гендиректор ООО «Редан» (производство элементов электронной аппаратуры и поставка электронных компонентов и комплектующих) Юлия Шабанова.

Организатором хищений продукции, в том числе клистронов усилительных импульсного действия КИУ-172 для радиолокационных станций (РЛС), с расположенного в подмосковном Фрязино НПП следствие считает подполковника Техана.

Согласно распределенным им ролям в задачу, в частности, руководителя 213-й лаборатории Татьяны Барановой входило искусственное создание излишков продукции, затем нанесение на нее соответствующей заводской маркировки и изготовление под них фиктивной документации завода-изготовителя. После этого госпожа Баранова передавала продукцию военному представителю Савчуку, а тот — водителю НПП Александру Пичугину с соответствующими накладными для ее беспрепятственного вывоза с территории завода. Получателем изделий выступала гендиректор ООО «Редан» Юлия Шабанова, в задачу которой входили поиск покупателей и продажа краденного.

По этой схеме в конце августа и в начале сентября 2021 года участники организованной группы вывезли с предприятия два клистрона на автомобиле Kia, принадлежащем военпреду Савчуку. Однако сбыть похищенное им не удалось. Буквально на следующий день на парковку во Фрязино, где стояла иномарка с клистронами, нагрянули сотрудники ДВКР ФСБ.

Следует отметить, что еще на стадии следствия фигуранты, за исключением Александра Техана и его заместителя, не признающих вину в хищениях, заключили с главной военной прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве.

В рамках сделок они признали вину, раскаялись и дали показания на других фигурантов.

Эти дела уже переданы в суды. Так, Щелковский городской суд Московской области 7 сентября должен был рассмотреть в особом порядке уголовное дело в отношении госпожи Барановой, но, как пояснили “Ъ” в суде, бывшая руководитель 213-й лаборатории на заседание не явилась. По словам ее защитника, это связано с тем, что женщине стало плохо и она была госпитализирована. Снова суд попытается рассмотреть ее дело 26 сентября.

Юрий Сенаторов

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