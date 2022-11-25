Исток хищений

Как стало известно “Ъ”, главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР возбудило уголовное дело о хищении продукции из оборонного АО «НПП "Исток" имени А. И. Шокина». Под стражу взяли сотрудников военного представительства и самого АО, которые списали как бракованные приборы для РЛС, а затем в тайнике, оборудованном в автомобиле, вывезли их на продажу как новые, но были задержаны сотрудниками ФСБ.

На участников подпольного бизнеса в подмосковном АО «НПП "Исток" имени А. И. Шокина» вышли сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ, по материалам которых ГВСУ СКР возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК).

В преступную группу, по версии следствия, входили начальник 67-го военного представительства Минобороны РФ подполковник запаса Александр Техан, его заместитель капитан третьего ранга Тимур Сиюхов и сотрудник представительства 1-й категории Алексей Савчук, а также начальник 213-й лаборатории НПП «Исток» Татьяна Баранова, водитель предприятия Александр Пичугин и гендиректор ООО «Редан» (производство элементов электронной аппаратуры и поставка электронных компонентов и комплектующих) Юлия Шабанова.

В ОПГ с целью хищения номенклатурных изделий и оборудования АО «НПП "Исток" имени А. И. Шокина» фигуранты, считает следствие, объединились в августе прошлого года. При этом, по данным силовиков, каждый из задержанных прекрасно осознавал, какие возможности перед ними открывались с учетом их служебных полномочий да и длительного пребывания на руководящих должностях в военном представительстве и предприятии: они могли не только похищать продукцию оборонки, но и скрывать совершаемые преступления.

В ходе расследования данного уголовного дела военное следствие пришло к выводу, что организаторами преступления являлись подполковник Техан и капитан третьего ранга Сиюхов. Якобы они договорились с Татьяной Барановой о том, чтобы она передавала в представительство собранные из излишков деталей клистроны импульсные усиленного действия (КИУ-172), применяемые в ускорителях заряженных частиц и в системах сверхдальней локации РЛС. Там их списывали как бракованные, а затем, оформив на изделия сопроводительную документацию, они передавались водителю. Последний в тайнике автомобиля Kia-K5 вывез их с предприятия, а Юлия Шабанова должна была реализовать продукцию НПП. Злоумышленники, по данным следствия, рассчитывали выручить за нее более 4 млн руб., но их задержала контрразведка. Сейчас следствие проверяет фигурантов на причастность к хищениям и другой продукции предприятия, которые, по данным ГВСУ СКР, совершались обвиняемыми исключительно с целью «личной наживы».

Тимура Сиюхова как военнослужащего по ходатайству следствия арестовал 235-й гарнизонный военный суд, а его сообщников — Хамовнический райсуд Москвы. Большинство фигурантов свою вину отрицают. Однако в каждом постановлении отмечается, что материалы, представленные в суд, содержат сведения, подтверждающие обоснованность обвинений в причастности к совершенному преступлению.

Юрий Сенаторов