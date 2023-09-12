Американцы вошли во Вьетнам

Визит американского лидера Джо Байдена во Вьетнам ознаменовал очередной успешный для Вашингтона шаг по выстраиванию сети союзников в Азии. И хотя глава Белого дома, находясь в Ханое, уверял, что действия США не направлены против Китая и даже не берут в расчет противостояние с ним, китайский фактор оставался определяющим в течение всей поездки господина Байдена. После нескольких лет следования линии на сближение с Вьетнамом Штаты в итоге стали пятым государством, с которым эта страна заключила соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», встав в один ряд с КНР, Индией, Южной Кореей и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Президент США Джо Байден и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Поездка Джо Байдена в Азию завершилась мощным крещендо во Вьетнаме, куда американский президент приехал, чтобы зафиксировать выход отношений Вашингтона и Ханоя на новый уровень. Во время визита главы Белого дома стороны подписали соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», которое во Вьетнаме считается высшей степенью сотрудничества с иностранным государством. До последнего момента подобные договоры у него были с Китаем, Индией, Южной Кореей и Россией. А потому, как отметили западные СМИ, в этом шаге было достаточно символизма: спустя примерно 50 лет после того, как последний американский солдат покинул вьетнамскую землю, президент США приехал в страну и подписал документ, который максимально сблизит бывших врагов.

Встречали в Ханое господина Байдена тоже весьма красочно: правящая Коммунистическая партия устроила некогда «идеологическому врагу» яркий прием со школьниками, размахивающими американскими флагами, и почетным караулом. И все происходящее — от формы до содержания, по мнению наблюдателей, было большим успехом, которому предшествовала кропотливая и настойчивая работа демократической администрации США. Ведь прежде, чем самому отправиться в дальнее путешествие, господин Байден снаряжал делегацию за делегацией во Вьетнам, который за последние два года посетили и вице-президент Камала Харрис, и госсекретарь Энтони Блинкен, и глава Пентагона Ллойд Остин, и другие официальные лица США. Даже американские авианосцы — и те успели несколько раз пришвартоваться во вьетнамских портах.

«Мы можем проследить 50-летний путь прогресса между нашими странами — от конфликта к нормализации, а теперь к этому новому повышенному статусу (отношений.— “Ъ”)»,— не скрывал радости от проделанной работы Джо Байден. По его мнению, зафиксированный на бумаге уровень взаимодействия с Ханоем должен продемонстрировать индо-тихоокеанским партнерам США, а также всему миру, что «Соединенные Штаты — тихоокеанская нация и никуда (отсюда.— “Ъ”) не денется».

Лидер Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг, с которым у господина Байдена и состоялась главная встреча в Ханое, с американским гостем полностью согласился и вместе с ним порадовался, что отношения его страны с США «вышли на высший уровень».

Несмотря на общее заключение западных СМИ, что настойчивое стремление сблизиться с Вьетнамом вызвано желанием Вашингтона найти новый противовес Китаю в Юго-Восточной Азии, господин Байден поспешил заверить, что шаги США совсем не направлены на сдерживание или изоляцию КНР. По словам главы Белого дома, он и сам хочет, чтобы «Китай преуспел экономически», но надо только, чтобы он действовал «по правилам». «Я думаю, мы слишком много рассуждаем в терминах холодной войны. Дело не в этом. Речь идет о стимулировании экономического роста и стабильности»,— заверил журналистов президент США, настаивая, что китайский фактор — вовсе не главный побудительный мотив Вашингтона для сближения с Ханоем. Хотя даже заявленные в качестве ключевых тем повестки переговоры о закупке используемых в производстве полупроводников редкоземельных металлов, по запасам которых Вьетнам уступает как раз только Китаю, уже сами по себе говорили о желании США найти новый источник поставок.

Впрочем, господин Байден неспроста был весьма осторожен, говоря о Китае. Ведь эта страна, с которой в свое время Вьетнам воевал, остается его крупнейшим торговым партнером, но при этом отношения двух стран снова переживают не лучшие времена.

В частности, между Вьетнамом и Китаем имеются неразрешенные территориальные проблемы в акватории Южно-Китайского моря. А потому лидер местной Компартии и хозяин Белого дома на всякий случай дружно «подчеркнули свою непоколебимую поддержку мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, без угроз или применения силы», параллельно призвав к «свободе судоходства и полетов и беспрепятственной законной торговле в Южно-Китайском море».

Несмотря на заверения президента США, в Пекине, наблюдая за улучшением отношений двух стран, уже пришли к выводу, что подобные шаги — не что иное, как свидетельство американского «менталитета времен холодной войны».

Другое дело, что Вьетнам трудно упрекнуть за желание укрепить отношения с США. Сближение с Вашингтоном позволяет ему снизить зависимость от Китая, открыть путь к выгодным сделкам с американскими, в том числе высокотехнологичными, компаниями, некоторые из которых в последние годы уже перенесли часть своих производственных мощностей в эту страну. При этом эксперты считают, что не стоит воспринимать подписанное соглашение с Вашингтоном как попытку Ханоя занять сторону Вашингтона в его противостоянии с Пекином: Ханой руководствуется чисто прагматическими соображениями, не в последнюю очередь принимая во внимание замедление темпов развития экономики Китая.

Судя по всему, на прошедших переговорах нашлось место и для российской темы. Вьетнам с РФ связывает давнее партнерство, в том числе в военно-технической сфере. Однако после начала полномасштабных боевых действий на Украине сотрудничество в этой области стало вызывать обеспокоенность в Ханое, в том числе из-за перспективы попасть под санкции. И этой ситуацией, по данным агентства Reuters, США планируют воспользоваться. Как заявил первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, сфера безопасности также стала одним из пунктов повестки во Вьетнаме. Господин Файнер признался, что сейчас никаких сделок по поставкам вооружений между сторонами нет, но Штаты готовы предложить Вьетнаму помощь в диверсификации военных закупок в обмен на отказ от российских контрактов.

Впрочем, Россия не была центральной темой политико-дипломатических усилий Вашингтона во время поездки господина Байдена в Азию. Даже на саммите G20, дискуссии на котором то и дело возвращали мировую общественность к российско-украинскому конфликту, работа американской делегации сводилась в первую очередь к противостоянию с Китаем. А главным своим успехом США признали окончательно согласованное в ходе саммита соглашение о новом экономическом коридоре Индия—Ближний Восток—Европа. Маршрут, одобренный США, Евросоюзом, Саудовской Аравией, ОАЭ, Израилем, Иорданией и Индией, должен стать противовесом китайской инициативе «Один пояс — один путь». По мнению господина Байдена, выработка этих договоренностей — свидетельство «переломного этапа истории». «Момент, когда решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на ход нашего будущего — всего нашего будущего на десятилетия вперед»,— заверил американский лидер.

И это, равно как и заключенные в последние годы Вашингтоном многочисленные союзы и соглашения, включая военные, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, стало лишним подтверждением того, где и с кем, по мнению США, будет разворачиваться основное противостояние.

Алексей Забродин