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Коммерсантъ FM
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ФСБ уличила сеть ресторанов White Rabbit Зарькова в незаконной продаже 8 т краба

Сеть заведений московского ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family подверглась проверке со стороны ФСБ по делу о незаконном сбыте более 8 тонн краба. Допрошены более десятка сотрудников и директоров сети. Ущерб по делу оценивается в 50 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В рамках предварительного следствия было установлено, что несколько ресторанов сети имели неких, как пишет ТАСС, «сомнительных поставщиков», не прошедших проверку в федеральной системе «Меркурий». Это система электронной ветеринарной сертификации, с ее помощью производители оформляют сопроводительные документы. Если товар имеет «электронный обрыв», пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, то можно считать, что этот товар был добыт контрабандным путем.

ФСБ усматривает сговор между поставщиками и некоторыми сотрудниками ресторанной сети. По данным следствия, помимо не соответствующим действительности сопроводительным документам, с товаром не проводились нужные ветеринарные и санитарные процедуры, но несмотря на это он попадал в рестораны.

Для прояснения этих обстоятельств следователи ФСБ допросили генеральных директоров и материально-ответственных лиц ресторанного холдинга. Все они, сообщает ТАСС, проходят по делу в качестве свидетелей. Однако после проверки финансовых и товарных документов, отмечает агентство, следствие намерено определить правовой статус допрошенных.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Санкции по этой статье предусматривают штрафы или лишение свободы на срок до 6 лет.

Борис Зарьков подтвердил ТАСС, что персонал его сети проверялся, а руководство заведений взаимодействуют со следствием. Он заверил, что следственные действия не мешают ведению бизнеса. В коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», юристы которой представляют интересы сотрудников сети, от комментариев отказались.

В холдинг Бориса Зарькова входят 16 ресторанов в Москве: White Rabbit, «Сахалин», Tehnikum, Ikra и другие. Также есть рестораны в Сочи и других российских и зарубежных городах (Воронеже, Дубае, Бодруме). В 2023 году одно из заведений White Rabbit Family попало в десятку лучших ресторанов РФ. В 2021-м три заведения сети — White Rabbit, Selfie и «Сахалин» — были удостоены по одной звезде ресторанного гида Michelin.

Анастасия Ларина

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