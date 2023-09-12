Педофила признали взяточником

Савеловский районный суд Москвы приговорил к 12-летнему сроку, распорядившись взять под стражу в зале суда 44-летнего бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова. Согласно материалам СКР, бывшего чиновника признали виновным в получении взяток от предпринимателя, а также в совершении развратных действий в отношении его несовершеннолетней дочери. Защита собирается обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрия Натарова (справа) признали во всем виновным и взяли под стражу в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрия Натарова (справа) признали во всем виновным и взяли под стражу в зале суда

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Судья огласила вводные и резолютивную части приговора. Учитывая позицию прокуратуры по Северному административному округу столицы, она признала Дмитрия Натарова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ст. 135 (совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней) УК РФ.

По совокупности обвинений Дмитрий Натаров был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 18,8 млн руб.

Кроме того, суд запретил ему в течение десяти лет после отсидки занимать должности на государственной гражданской службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Экс-чиновника, находившегося под домашним арестом, конвой взял под стражу в зале суда. Защита собирается обжаловать приговор, тем не менее именно в таком окончании разбирательства по уголовному делу, а в суде в закрытом режиме оно слушалось с марта прошлого года, мало кто сомневался.

В ходе следствия ГСУ СКР и суда было установлено, что с 2008 по 2019 год тогдашний помощник руководителя Россельхознадзора получил взятки в размере около 9 млн руб. «живыми» деньгами и еще не менее 260 тыс. руб.— разного рода услугами от одного из предпринимателей, а кроме того, он еще и совратил его несовершеннолетнюю дочь. Оказавшись под следствием, обвиняемый, хотя и утверждал, что его оговорили, написал заявление об отставке с занимаемого поста, чтобы не наносить репутационный ущерб Россельхознадзору.

При этом очевидно, что в ходе следствия так и не удалось установить источники всех коррупционных доходов экс-чиновника.

Во всяком случае, осенью прошлого года Никулинским райсудом Москвы по иску столичной прокуратуры у господина Натарова, его родственников и знакомых были конфискованы значительные активы. В ходе антикоррупционной проверки надзором было установлено, что при доходе госслужащего Натарова и его супруги за 2011–2019 годы на общую сумму 12 млн руб. им были приобретены дом и земельный участок в городском округе Красногорск Московской области, двухэтажная квартира и машино-место в столице, два дорогостоящих автомобиля, трое швейцарских наручных часов и две сабли XIX века. Кроме того, в банковской ячейке, арендованной на имя господина Натарова, нашли 200 млн руб. наличными. Всего стоимость его активов, доставшихся государству, составила 400 млн руб.

Николай Сергеев