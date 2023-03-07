Воронежский сити-парк «Град» в суде добивается выплаты штрафов за закрытие магазинов испанской Inditex

Арбитражный суд Москвы рассматривает три иска воронежского АО «Профи-С» Евгения Хамина к юрлицам испанской Inditex, прекративших деятельность магазинов в «Сити-парке "Град"» в марте 2022 года. Профи-С намерено взыскать с АО «Зара СНГ» (Zara), ООО «Бершка СНГ» (Bershka) и ООО «Пулл энл Беар СНГ» (Pull&Bear) по 6,15 млн руб. штрафа за неведение коммерческой деятельности по договору аренды помещений с июля по октябрь 2022 года. Документы действовали до конца 2030 года, следует из материалов суда, и предусматривали выплату штрафа 50 тыс. руб. за каждый день нарушения.

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Ранее тем же судом были приняты решения по аналогичным искам к тем же юрлицам с требованиями воронежского арендодателя взыскать с каждого юрлица штраф в размере 5,85 млн руб. в период с 6 марта по 30 июня 2022 года. Однако полностью иск был удовлетворен только в отношении ООО «Пулл энд Беар СНГ». По двум другим искам суд постановил выплатить «Профи-С» по 1,82 млн руб. с каждого арендатора.

Испанская Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта 2022 года на фоне начавшейся специальной военной операции РФ на Украине. В России работали 502 магазина группы. Как ранее сообщал «Ъ», на долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли компании.

Владимир Зоркий