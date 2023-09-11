Lada Granta Sport получила гоночную версию

Гоночная команда Lada Sport Rosneft представила лифтбек Lada Granta Sport, подготовленный для участия в кольцевых гонках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Granta Sport S1600

Фото: Lada Sport Rosneft Lada Granta Sport S1600

Фото: Lada Sport Rosneft

Новинка построена по требованиям класса S1600, который допускает минимальные доработки дорожной модели. Технические характеристики новинки не раскрываются, но базовая Lada Granta Sport оснащается 122-сильным 1,6-литровым бензиновым двигателем, имеет уменьшенный дорожный просвет и дисковые тормоза на всех колесах.

Гоночная модификация получила аэродинамический обвес, новые колеса, а также необходимый для автоспорта набор доработок — каркас безопасности, систему пожаротушения, спортивные сиденья с многоточечными ремнями безопасности, спортивный руль и облегченный за счет отказа от внутренней отделки салон.

Напомним, в настоящее время в классе S1600 в Российской серии кольцевых гонок АвтоВАЗ представлен седан Ldad Vesta S1600 и хэтчбеком Lada Granta FL NFR.

Максим Вершинин

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