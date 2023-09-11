«Мотовилихинские заводы» могут быть проданы уже на следующей неделе

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) Андрей Берсенев опубликовал 8 сентября новое объявление по продаже имущественного комплекса машхолдинга, свидетельствует единый федеральный реестр «Федресурс». Торги продлятся до 20 сентября 2023 года включительно, минимальная цена продажи имущества может составить 853 млн руб. без НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На данный момент имущество можно приобрести за 2,55 млрд руб. до 12 сентября включительно. С 13 по 15 сентября сумма торга снизится до 1,7 млрд руб., а с 18 по 20 сентября окончательная цена имущества составит 853 млн руб.

Первые торги по реализации имущества комплекса завода были объявлены осенью 2022 года. Начальная цена лота на тот момент составляла 9,37 млрд руб. Ввиду отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися. Следующий процесс закончился аналогично при снижении цены до 8,316 млрд руб. В феврале 2023 года торги перешли в форму публичного предложения, по итогам которых имущество предприятия могло быть продано за 831 млн руб., то есть за 10% от стартовой цены. Основным претендентом на него считается АО «Ремдизель» из Татарстана. После завершения торгов ГК «Ростех», основной кредитор МЗ, заявляла о намерении вывести предприятия из процедуры банкротства.

ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано банкротом в 2018 году. МЗ являются единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливают системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности.